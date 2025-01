Pochi minuti fa Emis Killa ha comunicato con una nota il suo ritiro dal Festival di Sanremo 2025. La Rai e Carlo Conti hanno così annunciato che i Big in gara resteranno 29.

I Big a Sanremo 2025 restano 29

Il Festival di Sanremo 2025 non è ancora iniziato ma pochi minuti fa è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Con una nota pubblicata sui suoi social, Emis Killa ha fatto sapere che, a seguito del caso che lo ha coinvolto, ha deciso di ritirarsi ufficialmente dalla kermesse musicale. Il cantante, che avrebbe dovuto prendere parte alla manifestazione per la prima volta, ha così dichiarato:

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui a essere centrale sia la musica. Poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere. Come giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara“.

Sui social nel mentre in molti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto dopo il ritiro di Emis Killa. Poco fa però è arrivata la risposta ufficiale. Con una nota, la Rai ha fatto sapere che i Big in gara a Sanremo 2025 resteranno 29. Questo quanto si legge in merito: “Il Direttore Artistico e l’organizzazione del Festival prendono atto del ritiro di Emis Killa dalla 75 edizione del Festival di Sanremo 2025. Di conseguenza Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco”.

Ma non solo. Ad arrivare poco fa è stato anche il commento di Carlo Conti, che sui social ha affermato: “Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al Festival”.