Manuel Bortuzzo si alza in piedi e imita il look di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: gli scatti diventano virali

In queste ore Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi grazie all’aiuto dei tutori e sui social si è mostrato con un look particolare, che ha ricordato quello di Stefano De Martino ad Affari Tuoi.

Il look di Manuel Bortuzzo conquista tutti

Tutti conoscono la storia di Manuel Bortuzzo. Il campione olimpico, all’età di 19 anni, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato durante un agguato nella periferia romana. Il proiettile gli ha così provocato una lesione al midollo che da quel momento l’ha costretto alla sedia a rotelle. Col passare del tempo il nuotatore ha mostrato una forza incredibile e Manuel è diventato d’esempio per tante persone. In questi giorni intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che portato l’ex Vippone del GF Vip 6 al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando Bortuzzo si è mostrato sui social in piedi. A quel punto non è mancato l’entusiasmo dei fan, che hanno riempito d’affetto il nuotatore. Il campione ha però spiegato di essersi riuscito ad alzare grazie all’aiuto dei tutori e in merito ha affermato: “Ho letto vari commenti a riguardo di questo video e volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato, ma per essere chiari, sotto i pantaloni ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi! Magari senza. Quel che conta comunque è la determinazione e l’importanza di non arrendersi mai, di prendersi cura di noi, sempre”.

Ma non è finita qui. In queste ore Manuel Bortuzzo si è alzato nuovamente in piedi e sui social ha sfoggiato un look elegantissimo che ha prontamente ricordato quello di Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Lo stesso nuotatore non ha potuto fare a meno di ironizzare sulla somiglianza al conduttore partenopeo e in breve gli scatti hanno fatto il giro del web.

Di recente nel mentre Manuel ha anche ritrovato l’amore e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.