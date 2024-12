Carlo Conti non ha ancora scelto i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 (a parte Alessandro Cattelan per la finale). Abbiamo quindi stilato una lista di personaggi noti che sarebbero perfetti per affiancare il direttore artistico nei cinque giorni del Festival. Vediamo chi ci piacerebbe vedere.

Chi sarebbe perfetto come co-conduttore di Sanremo 2025

Si svolgerà dall’11 al 15 febbraio il Festival di Sanremo 2025. Dopo cinque edizioni che hanno visto Amadeus come conduttore e direttore artistico, adesso il testimone passa (o meglio ritorna) a Carlo Conti per almeno due anni. In questi mesi il conduttore ha rivelato il regolamento (riportando le nuove proposte in una gara a parte), ha annunciato tutti i Big in gara (ben 30) e adesso mancano ospiti e co-conduttori.

Parlando proprio dei co-conduttori, al momento conosciamo un solo nome e cioè Alessandro Cattelan. Lui è stato scelto per presentare Sanremo Giovani e anche per il Dopofestival. E per questo Conti lo ha voluto al suo fianco per la serata finale del Festival. Ma chi saranno i co-conduttori delle altre quattro serate? Ancora non lo sappiamo, ma noi abbiamo qualche nome che consigliamo a Carlo.

BigMama

Reduce da un grande successo musicale partito proprio da Sanremo, BigMama potrebbe essere un nome molto interessante per la co-conduzione del Festival. La giovane cantante oltre alla musica ha dichiarato di sognare il mondo dello spettacolo come showgirl.

Inoltre è sempre molto attiva nei temi sociali che vanno dal bodyshaming, l’odio social e le politiche LGBTQI+. BigMama porterebbe sul palco dell’Ariston non solo la sua nuova musica ma anche dei momenti di importante riflessione e insegnamento.