Dopo l’esordio ieri sera con il Festival di Sanremo 2025, oggi è tempo della seconda conferenza stampa della kermesse canora. Ecco tutte le dichiarazioni nel nostro live blogging.

La conferenza di Sanremo 2025 dell’11 febbraio

12:18 – Si inizierà con la sfida dei giovani a Sanremo 2025.

12:17 – Successivamente Claudio Fasulo ha preso la parola dicendosi felice, ma ha affermato di voler mantenere la razionalità. 15 saranno i big in gara.

12:12 – Marcello Ciannamea si è detto soddisfatti per i numeri e per lo spettacolo che è stato creato: “Grazie enorme a tutta la squadra, a partire da Carlo”. Alcuni dati: 12,6 milioni (ascolto medio) pari a uno share del 65,3%. Il Prima Festival ha totalizzato 9,3milioni con il 40,6%.

Dopo Festival 2,5 milioni e 55,6% (dati da confermare). È un Sanremo che coinvolge tante fasce d’età, specialmente orientato verso il pubblico giovane tra i 15 e 24 anni. Picchi share 72% share, ascolto medio 17,7 milioni con l’esibizione di Giorgia. Buon impatto anche a livello social tra hashtag (dedicato a Sanremo 2025) e views.

12:11 – Mostrato in sala stampa uno spot dedicato alla Liguria e Sanremo 2025. Parla anche l’assessore Turismo della Regione Liguria, in collegamento dalla Sala Stampa Lucio Dalla.

12:08 – Assessore Alessandro Sindoni: “Ho visto i dati share e sono contento del risultato, ma faccio i complimenti a Carlo e Claudio per il risultato. In questi mesi di avvicendamento tra Amadeus e Carlo ho visto calma e non posso che ringraziare tutti. Musica e canzoni belle, accompagnati dall’orchestra, che ringrazio. Grande attesa per BigMama in piazza Colombo e faccio un in bocca al lupo anche ai giovani”.

12:07 – Ha inizio la conferenza stampa. Quest’oggi insieme a Carlo Conti interverranno anche Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, nelle vesti di co-conduttori.