Conosciuta in tutto il mondo e supermodella molto apprezzata e amata, vi parliamo di Bianca Balti in questa scheda. Ecco tutte le curiosità sul suo conto: dall’età all’altezza, per passare al fidanzato e figlie, la carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Bianca Balti

Nome e Cognome: Bianca Balti

Data di nascita: 19 marzo 1984

Luogo di nascita: Lodi

Età: 40 anni

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Segno zodiacale: Pesci

Professione: supermodella

Fidanzato: Bianca è fidanzata con Alessandro Cutrera

Figli: Bianca ha due figlie

Tatuaggi: Bianca ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @biancabalti

Bianca Balti età, altezza e biografia

Dov’è nata Bianca Balti? Quanti anni ha? Secondo la biografia la supermodella è nata a Lodi il 19 marzo 1984 sotto il segno zodiacale dei Pesci. L’età corrisponde quindi a 40 anni.

Conseguita la maturità presso il Liceo Pietro Verri di Lodi, poi il trasferimento a Milano dove si è iscritta al corso di design della comunicazione al Politecnico. Nel mentre ha fatto la rappresentante di prodotti cosmetici nei supermercati.

Vita privata

Concentriamoci ora sulla vita privata di Bianca Balti. Ha un fidanzato, un marito o ancora delle figlie? Sappiamo che nel 2006 ha sposato il fotografo Christian Lucidi, con cui ha avuto una figlia l’anno successivo di nome Matilde. La coppia in seguito si è separata nel 2010.

Cinque anni più tardi nel 2015 ha avuto una seconda figlia, di nome Mia, dal compagno Matthew McRae. Con lui si è sposata il 1º agosto 2017 a Laguna Beach. Cinque mesi più tardi il matrimonio è concluso.

Poi nel 2018 ha iniziato una relazione con Sal Lahoud, ma nel 2021 lui è sparito dai social. Bianca Balti ha svelato a Vanity Fair di aver chiuso la relazione e congelato i propri ovuli.

Oggi Bianca Balti è fidanzata? La supermodella ha un fidanzato di nome Alessandro Cutrera.

Che tumore aveva e che malattia ha Bianca Balti? Se qualcuno si è chiesto che succede alla modella sappiamo che nel 2022 ha subito una doppia mastectomia preventiva perché si è scoperta portatrice di una variante del gene BRCA1. In seguito due anni più tardi, nel settembre 2024, ha rivelato di avere un cancro ovarico al terzo stadio.

La modella è anche impegnata nel sociale.

Dove seguire Bianca Balti: Instagram e social

I social sono uno dei mezzi più importanti se volete seguire più da vicino Bianca Balti. Instagram è poi tra i più utilizzati dalla supermodella. Sui propri account ha sempre pubblicato tanto del suo lavoro, anche dei vari progetti (come il suo podcast) e servizi fotografici e non solo.

Sbirciando sul web è possibile trovare anche delle foto di quando aveva 20, quindi da giovane, ma anche scatti di oggi e più attuali, che fanno di lei una delle donne più belle del mondo.

Carriera

In quanto alla carriera di Bianca Balti possiamo dire che nel 2005 ha ottenuto un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana. Da quel momento in poi non si è più fermata e ha posato poi per tantissimi noti brand, che elencarli tutti sarebbe davvero impossibile.

Nel 2011 Bianca Balti ha posato per il Calendario Pirelli. E questi sono solo alcuni cenni della sua carriera.

Ma quante altre cose ha fatto nel corso del suo percorso Bianca?

Film e programmi TV

Non solo la moda, ma anche film. Bianca Balti l’abbiamo vista nel 2007, sotto la regia di Abel Ferrara, nella pellicola Go Go Tales. Mentre nel 2011 ha preso parte al cortometraggio di Karl Lagerfeld dal titolo The Tale of a Fairy.

Quali sono invece i programmi televisivi dove abbiamo visto è bene ricordare i due Festival di Sanremo nel 2013 e nel 2025, ma anche Zelig nel 2014 e Ultimate Beastmaster nel 2017.

Ha preso parte anche a diverse pubblicità molto importanti nel corso della sua straordinaria carriera.

Bianca Balti a Sanremo

Abbiamo visto per la prima volta Bianca Balti al Festival di Sanremo nel 2013, quando ha svolto il ruolo di co-conduttrice accanto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Nel 2025 è stata scelta da Carlo Conti per affiancarlo durante la seconda serata della kermesse canora.

I Big a Sanremo 2025

