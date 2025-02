Nelle ultime ore si è sparsa voce che Maria De Filippi avrebbe declinato l’offerta di co-conduzione a Sanremo 2025. Oggi dunque a rompere il silenzio è stato Carlo Conti, che ha fatto chiarezza sulla situazione.

Le parole di Carlo Conti

Ieri sera è partito il Festival di Sanremo 2025 e siamo dunque entrati nel vivo della kermesse musicale. Questa mattina nel mentre sono arrivati gli ascolti della prima puntata, che hanno superato quelli dello scorso anno. Grande successo per Carlo Conti, che può ritenersi più che soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi. Nelle ultime ore intanto in rete si è sparo un pettegolezzo che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione.

Stando a quanto riferito da Dagospia, Conti avrebbe offerto la co-conduzione di Sanremo 2025 alla collega e amica Maria De Filippi, che già in passato era arrivata all’Ariston. Sempre secondo le voci di corridoio però la presentatrice di Canale 5 avrebbe declinato l’offerta, non volendo ripetere l’esperienza del 2017.

Questa mattina dunque a fare chiarezza sulla situazione è stato lo stesso Carlo Conti. Nel corso della conferenza stampa di Sanremo 2025 infatti, su domanda diretta, il conduttore e direttore artistico del Festival ha rotto il silenzio e ha così affermato: “Maria lo sa che, essendo mia sorella, al Festival quando vuole può venire. Non ci sono problemi”.

Carlo Conti rivela se ha invitato Maria De Filippo a #sanremo2025 pic.twitter.com/huCy4poWXh — Novella 2000 (@Novella_2000) February 12, 2025

Conti ha dunque ufficialmente invitato la De Filippi sul palco dell’Ariston. Maria accetterà l’offerta? Non resta che attendere per scoprirlo.