Gaia, ex allieva di Amici, sarebbe in trattative con Carlo Conti per entrare nei Big di Sanremo 2025

L’ex allieva di Amici Gaia Gozzi potrebbe prendere parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2025. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo possibile ingresso nella rosa dei Big.

Gaia a Sanremo 2025?

Il Festival di Sanremo 2025 è ancora abbastanza lontano e solo pochi giorni fa è stato rilasciato il regolamento per tutti coloro che vorranno presentare delle canzoni in gara. Inoltre sono state descritte le strutture delle cinque serate che andranno dall’11 al 15 febbraio. All’interno, ricordiamo, è presente una clausola che ha fatto molto discutere:

“[…] Tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte in ambito nazionale e/o estero a programmi, manifestazioni, incontri o eventi che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale. Dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata di SANREMO 2025 […]”.

Oggi, però vogliamo parlare di chi potremmo vedere salire sul palco dell’Ariston e dei nomi che sono stati fatti di recente. Tra questi, come quasi ogni anno accade, possiamo notare Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Elodie, Noemi e Achille Lauro, tra gli altri. Il settimanale Oggi aggiunge però una nuova segnalazione, la quale riguarderebbe un ex volto molto amato di Amici.

Stiamo parlando di Gaia Gozzi che sarebbe “in trattative con Carlo Conti“. Se sia vero oppure no al momento non è dato saperlo. Di sicuro il popolo del web apprezzerebbe molto una sua nuova partecipazione. Ricordiamo, infatti, che Gaia si è classificata al secondo posto a X Factor per poi vincere Amici 19. In seguito è salita sul palco dell’Ariston in gara nel 2021 e anche nel 2024 per accompagnare Big Mama nella serata cover.

Vedremo nei prossimi mesi che cosa accadrà, ma per scoprire i nomi dei concorrenti di Sanremo 2025 dovremo aspettare come minimo il 29 novembre 2024. Ovvero il periodo in cui Carlo Conti potrà rivelare almeno ai giornalisti chi ha scelto.