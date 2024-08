In queste ore Mara Venier è tornata a parlare dei suoi interventi agli occhi rivelando di doverne fare altre tre

Mara Venier è tornata a parlare delle due operazioni agli occhi subite qualche settimana fa e ha rivelato che dovrà sottoporsi ad altri tre interventi. Ecco le sue parole.

Le nuove operazioni di Mara Venier

Per Mara Venier questa è stata tutto tranne che un’estate tranquilla e spensierata. La conduttrice di Domenica In ha dovuto farsi operare presso una clinica romana, per la precisione alla Casa di cura San Domenico. Fino a questo momento nessuno sapeva che cosa fosse successo perché aveva pubblicato foto post intervento con solo i ringraziamenti ai medici:

“La mia estate …..secondo intervento, grazie di cuore al prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff”.

Raggiunta da Dagospia, però, adesso Mara Venier ha rivelato perché si è fatta operare alla vista. Ha dovuto intervenire sulla retina a causa di un’emorragia improvvisa, ma purtroppo non finisce qui perché ha dichiarato che la strada sarà ancora lunga. Per tornare vederci meglio dovrà sottoporsi ad altre tre interventi:

“Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. ora sono a Viareggio con mio marito Nicola”

Oggi comunque sta bene e si trova in vacanza con il marito. Inoltre pare che Mara Venier, nonostante questo intoppo, abbia terminato le riprese del film di Ferzan Ozpetek. Inoltre da settembre dovremmo vederla tornare in studio a Domenica In con le sue apprezzatissime interviste ai più grandi personaggi dello spettacolo italiano.

Anche noi di Novella 2000 facciamo a Mara i nostri auguri per una pronta guarigione e non vediamo l’ora di ritrovarla ogni domenica pomeriggio su Rai 1. Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi.