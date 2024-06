Iniziano le prime indiscrezioni per Sanremo 2025 che sarà condotto da Carlo Conti. Secondo gli ultimi rumor, infatti, potrebbe spuntare il nome di un famosissimo cantante nel ruolo di co-conduttore come successo in passato con Marco Mengoni, Tiziano Ferro e molti altri. E il nome in questione sarebbe quello di Mahmood.

Mahmood co-conduttore a Sanremo 2025?

Si sta definendo nei minimi dettagli il Festival di Sanremo 2025. Dopo la scelta del conduttore e direttore artistico per almeno due anni, che sarà Carlo Conti, proprio oggi è stato reso noto il regolamente. In particolare si è parlato della questione “nuove proposte”. Come lui stesso aveva anticipato, infatti, sarà reintrodotta questa categoria che avrà una gara a parte durante il Festival.

A tal proposito l’età massima per la partecipazione sarà di 26 anni. I cantanti che arriveranno da Sanremo Giovani e Area Sanremo si sfideranno con dei brani già presentati un mese prima, quindi il pubblico avrà tutto il tempo a disposizione per ascoltarli e decidere il preferito. Questa scelta serve, secondo Conti, per dare più spazio ai giovani e “non bruciarli” inserendoli tra i Big.

Fatto il regolamente adesso si inizia a pensare al resto e si fanno anche i primi nomi per chi potranno essere i co-conduttori di Sanremo 2025. E così proprio oggi Gabriele Parpiglia, nel suo intervento a RTL 102.5 ha fatto il nome di Mahmood. Secondo le sue dichiarazioni, infatti, il cantante amatissimo dal pubblico potrebbe davvero tornare all’Ariston. Ma non sarà in veste di concorrente, ma bensì in quella di conduttore.

Proprio com’è stato in passato per Tiziano Ferro e Marco Mengoni con Amadeus, ma anche Achille Lauro con i suoi quadri. Prima ancora abbiamo trovato Emma e Arisa sempre in queste versioni che sono state molto apprezzate. L’idea di Mahmood, quindi, sarebbe molto interessante e sui social molti stanno commentando l’indiscrezione entusiasti.