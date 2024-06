In diretta a RTL 102.5 Gabriele Parpiglia ha letto una lettera che è giunta da parte degli avvocati di Fabio Maria Damato. L’ex manager di Chiara Ferragni ha mandato questa lettera al dopo alcune notizie che girano da tempo sul suo conto. E sostanzialmente ha negato le voci che si sono fatte sempre più insistenti sul suo addio alle aziende dell’influencer.

Le parole di Fabio Maria Damato riguardo i rumor sul suo conto

Nelle scorse settimane,si è parlato più volte del caso legato a Chiara Ferragni riguandante il pandoro e altre vicende. E in particolare si è detto parecchio anche di Fabio Maria Damato, manager e baccio destro dell’influencer, anticipando le sue dimissioni e anche una probabile liquidazione da parte delle aziende in cui operava.

Oggi, però, gli avvocati di Damato hanno mandato una lettera per precisare alcune questioni. E questa lettera è stata letta da Parpiglia in diretta durante il programma in cui lavora a RTL 102.5. Eccone un estratto e quindi le parole di Damato attraverso i suoi legali:

“Fabio Maria Damato era consigliere di amministrazione senza deleghe e poteri di firma di TBS Crew e Fenice. Non ha chiesto né percepito 4 milioni di euro a nessun titolo da Fenice a oggi. Fabio Maria Damato a rassegnato dimissioni volontarie da TBS Crew srl e da Fenice srl a febbraio 2024. Le email contenute nel provvedimento agcom che ha solto TBS Crew, Fenice e Balocco spa non sono inviate né ricevute da Fabio Damato”.

Le parole dell’ex manager di Chiara Ferragni arrivano, come detto, a seguito di tanti rumor sul suo conto che si sono fatti strada per settimane. Quindi lui ci ha tenuto a rompere finalmente il silenzio e fare chiarezza. Tra l’altra Damato e la Ferragni sono comunque rimasti in ottimi rapporti poiché erano insieme lo scorso weekend al matrimonio in Sicilia di Diletta Leotta.