Questa sera, nel corso della finale di Sarà Sanremo, i Big in gara al Festival di Sanremo 2025 hanno rivelato i titoli delle loro canzoni, che sentiremo per la prima volta a febbraio.

I titoli delle canzoni di Sanremo 2025

Manca sempre meno alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e ormai si stanno ultimando gli ultimi dettagli della kermesse musicale. Solo pochi giorni fa infatti Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, ha annunciato i 30 Big in gara e di certo ne vedremo di belle. Stasera nel mentre su Rai 1 sta andando in onda la finale di Sarà Sanremo, durante la quale scopriremo chi saranno i quattro artisti che accederanno alle Nuove Proposte del Festival della canzone italiana.

Nel corso della diretta non sono mancate le sorprese. In studio infatti sono arrivati proprio i 30 Big in gara a Sanremo 2025, che per la prima volta hanno rivelato i titoli delle loro canzoni. Andiamo dunque a scoprirli:

Francesco Gabbani – Viva La Vita

– Viva La Vita Clara – Febbre

– Febbre Achille Lauro – Incoscienti Giovani

– Incoscienti Giovani Brunori Sas – L’Albero Delle Noci

– L’Albero Delle Noci Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La Mia Parola

– La Mia Parola Giorgia – La Cura Per Me

– La Cura Per Me Emis Killa – Demoni

– Demoni Marcella Bella – Pelle Diamante

– Pelle Diamante Gaia – Chiamo Io Chiami Tu

– Chiamo Io Chiami Tu Simone Cristicchi – Quando Sarai Piccola

– Quando Sarai Piccola Irama – Lentamente

– Lentamente Serena Brancale – Anema E Core

– Anema E Core Olly – Balorda Nostalgia

– Balorda Nostalgia Elodie – Dimenticarsi Alle 7

– Dimenticarsi Alle 7 Massimo Ranieri – Tra Le Mani Un Cuore

Ma non è finita qui. Andiamo a scoprire i titoli delle restanti canzoni in gara al Festival:

Tony Effe – Damme ‘Na Mano

– Damme ‘Na Mano Sarah Toscano – Amarcord

– Amarcord Rocco Hunt – Mille Vote Ancora

– Mille Vote Ancora Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

– Volevo Essere Un Duro Noemi – Se Ti Innamori Muori

– Se Ti Innamori Muori Bresh – La Tana Del Granchio

– La Tana Del Granchio Rose Villain – Fuorilegge

– Fuorilegge Willie Peyote – Grazie Ma No Grazie

– Grazie Ma No Grazie Modà – Non Ti Dimentico

– Non Ti Dimentico Fedez – Battito

– Battito Francesca Michielin – Fango In Paradiso

– Fango In Paradiso Rkomi – Il Ritmo Delle Cose

– Il Ritmo Delle Cose Coma Cose – Cuoricini

– Cuoricini Joan Thiele – Eco

– Eco The Kolors – Tu Con Chi Fai L’Amore

Svelati dunque i titoli delle canzoni che i Big porteranno in gara al Festival di Sanremo 2025. Sul palco dell’Ariston dunque a febbraio ascolteremo per la prima volta questi brani, che di certo non deluderanno le aspettative.

Adesso che abbiamo scoperto i titoli delle canzoni dei Big in gara, andiamo a scoprire quando inizia Sanremo 2025 e le date ufficiali.

Il Festival della canzone italiana andrà in onda in diretta su Rai 1 per cinque serate da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio 2025.

Come annunciato, alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà Carlo Conti e solo nelle prossime settimane scopriremo chi saranno i co-conduttori.