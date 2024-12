In attesa dell’ufficialità, spunta il nome di Geppi Cucciari come possibile co-conduttrice di Sanremo 2025. La frase ambigua di Carlo Conti

C’è ancora tanta curiosità intorno ai nomi dei co-conduttori di Sanremo 2025 che presto annuncerà Carlo Conti. Per il momento nessuna ufficialità, ma tante indiscrezioni. E l’ultima viene da alcune parole sospette proprio del conduttore e direttore artistico. E così spunta il nome di Geppi Cucciari. Vediamo tutti i dettagli.

Tra i co-conduttori di Sanremo 2025 potrebbe esserci Geppi Cucciari: le parole di Carlo Conti

I nomi dei Big li conosciamo già, stasera a Sarà Sanremo conosceremo i quattro cantanti che gereggeranno tra le Nuove Proposte e anche i titoli delle canzoni in gara. Ciò che ci manca per Sanremo 2025 sono gli ospiti e soprattutto i nomi dei co-conduttori.

Tante sono le indiscrezioni su chi potremmo vedere al fianco di Carlo Conti e sono partiti da tempo i toto-nomi. Di recente è stato detto che potrebbero esserci i volti noti delle fiction Rai alla co-conduzione. Quindi una coppia di attori per ogni serata per poi concludere con la Finale in cui ci sarà Alessandro Cattelan e si vocifera di Annalisa insieme a lui.

Ma adesso spunta un altro nome che non era stato detto fino a questo momento e cioè Geppi Cucciari. La nota conduttrice e comica, infatti, è stata rammentata proprio dallo stesso Carlo Conti ospite oggi in radio in collegamento nel programma Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

Il programma vede alla conduzione proprio Geppi Cucciari, ma oggi non era presente. E così Conti ha chiesto dove fosse. Giorgio Lauro (altro conduttore del programma radiofonico) ha risposto che la collega era a presentare il film con Ozpetek. Quindi gli ha chiesto se volesse chiederle qualcosa. E così Carlo Conti ha risposto: “Nulla, nulla, nulla… Ma chissà”.

Proprio questa frase ambigua ha fatto pensare che Carlo Conti abbia pensato proprio a Geppi Cucciari come co-conduttrice di una serata di Sanremo 2025. La presenza della nota conduttrice sarebbe davvero molto interessante dato che lei è anche molto apprezzata dal pubblico.