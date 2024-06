Ecco tutto quello che sappiamo su quando va in onda Sanremo Giovani 2024 e le news su finalisti e regolamento

Andiamo alla scoperta di tutto quello che bisogna sapere sulla prossima edizione di Sanremo Giovani che si terrà alla fine del 2024. Quando va in onda, dove vederlo in streaming, i concorrenti e i vincitori.

Quando va in onda

Ma quando va in onda Sanremo Giovani 2024? A differenza degli anni precedenti la programmazione subirà delle variazioni perché andranno in onda le puntate delle selezioni su Rai 2.

Le date riguarderanno il 12, il 16 e il 26 novembre con l’aggiunta del 3 dicembre. La semifinale si terrà il 10 dicembre e a partecipare saranno i dodici artisti scelti nelle precedenti serate.

La finale dunque sarà trasmessa il 18 dicembre 2024 su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo e gli otto artisti rimasti in gara si sfideranno per capire chi tra loro saranno i quattro a salire sul palco dell’Ariston.

Sanremo Giovani 2024 regolamento

Passiamo adesso al regolamento di Sanremo Giovani 2024, secondo il quale per partecipare tra le Nuove Proposte al Festival le candidature dovranno essere presentate dalle ore 16:00 del 10 luglio alle ore 19:00 dell’8 ottobre.

Ma come partecipare a Sanremo Giovani e quali sono i requisiti? Bisogna aver compiuto almeno 16 anni e non aver compiuto ancora 27 anni entro il 1° gennaio 2025, questa l’età massima.

I partecipanti non devono aver già gareggiato a Sanremo nella sezione Big, non possono aver preso parte alla manifestazione Area Sanremo e, infine, devono aver già pubblicato almeno due singoli.

Conduttore

Ora che sappiamo quanti anni devi avere per partecipare a Sanremo Giovani 2024 passiamo al conduttore.

Pare che Carlo Conti prenderà le redini solo della finale, mentre le puntate in seconda serata Rai 2 potrebbero essere condotte da Stefano De Martino.

In un primo momento era stato fatto il nome di Alessandro Cattelan, ma secondo quanto riporta Il Messaggero le cose starebbero cambiando. Non abbiamo certezza ma vi terremo informati.

Sanremo Giovani 2024 concorrenti

I concorrenti di Sanremo Giovani 2024 verranno scelti in due fasi. Prima di tutto la Commissione Musicale si occuperà di ascoltare tutti i brani ricevuti.

Al termine verranno selezionate quaranta canzoni e gli artisti si presenteranno per le audizioni dal vivo a Roma. A questo punto verrà avviata una scrematura fino ad arrivare a ventiquattro artisti.

Ad oggi non abbiamo ancora i nomi dei partecipanti ma non esiteremo ad aggiornare questo contributo non appena ne sapremo di più.

Vincitori

Al momento non sappiamo ancora chi saranno i cantanti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2024 tra le Nuove Proposte. Questo perché lo sapremo solamente a partire dal mese di dicembre.

Non appena avremo maggiori informazioni relative a chi saranno i cantanti vincitori vi terremo aggiornati.

Dove vedere Sanremo Giovani in streaming

Nel caso in cui vi doveste perdere la diretta, non temete. Esiste infatti un modo molto semplice per recuperare l’appuntamento con i finalisti di Sanremo Giovani 2024. Stiamo parlando della piattaforma streaming RaiPlay.

La finale sarà caricata dopo la prima visione all’interno del catalogo, così da essere sempre reperibile. Ricordiamo, inoltre, che si tratta di un servizio del tutto gratuito.

Per accedervi, infatti, basterà inserire una mail e una password valide. All’interno, infatti, troverete molti altri programmi, come per esempio la prossima edizione del Festival di Sanremo.