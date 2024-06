Conosciamo insieme il regolamento per le Nuove Proposte per Sanremo 2025, svelato da Carlo Conti nella giornata odierna

Si lavora per Sanremo 2025! Carlo Conti ha le idee piuttosto chiare e ha già rivoluzionato il regolamento. Ecco cosa prevede quello per le Nuove Proposte. Tutti i dettagli.

Il regolamento di Sanremo 2025 per le Nuove Proposte

Prende via via sempre più forma il nuovo Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti. È stato reso noto infatti il regolamento rinnovato, dove abbiamo avuto modo di scoprire come si evolverà Sanremo Giovani, dedicato alle Nuove Proposte.

In questi ultimi Festival di Amadeus, infatti, i ragazzi erano accorpati ai Big della musica italiana, ma ora si torna alle vecchie tradizioni. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dello manifestazione canora di Sanremo 2025, ha deciso insieme ai suoi collaboratori di abbassare l’età di partecipazione. Si andrà dai 16 ai 26 anni compiuti.

Ma non è finita, perché in base a quanto si legge sul regolamento di Sanremo 2025 emesso dalla Rai, la commissione avrà modo di selezionare 24 artisti. Questi si sfideranno tra loro dal 12 novembre per 5 seconde serate in onda su Rai 2.

Successivamente il 18 dicembre ci sarà la finale di Sanremo Giovani e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. A votare sarà la commissione musicale per il 50% delle preferenze e il restante spetterà invece al televoto. Si arriverà dunque a 4 Nuove Proposte: 3 arrivano da Sanremo Giovani e una di loro da Area Sanremo. Queste si sfideranno poi durante le serate di Sanremo 2025.

Carlo Conti ha anche spiegato perché ci ha tenuto e ha trovato giusto dividere nuovamente i Big dai giovani: “La reintroduzione della categoria Nuove Proposte, separata dai Big è intesa a costituire un concreto momento di ulteriore valorizzazione dei giovani. Un percorso di crescita lungo 3 mesi. Il tutto finalizzato a individuare i potenziali Big del futuro”.

Peraltro c’è un’altra novità! A febbraio gli artisti che avranno l’opportunità di salire sul palco di Sanremo 2025 nella categoria Nuove proposte, avranno modo di cantare la medesima canzone già interpretata a Sanremo Giovani. Dunque non avranno bisogno di presentarne una nuova. Perciò il pubblico avrà il tempo di 3 mesi per poter imparare i brani e conoscere meglio i giovani artisti.