Sanremo Giovani, tanti ex di Amici ed ex di X Factor tra i cantanti in gara

Debora Parigi | 27 Ottobre 2023

Sanremo

Nella prima selezione per Sanremo Giovani 2023 sono finiti in lista tantissimi nomi noti al pubblico con ex di Amici e X Factor

I 49 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo per Sanremo Giovani 2023

Tantissime sono state le richieste di partecipazione a Sanremo Giovani 2023, cioè la quinta edizione sotto la direzione artistica di Amadeus. Si parla addirittura di 564 richieste, ma solo 49 sono stati selezionati per partecipare alle audizioni dal vivo. Come riporta il comunicato ufficiale Rai, “la Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato oggi la prima fase del proprio lavoro”.

Nella lista resa nota troviamo moltissimi nomi noti al pubblico, in particolare ex volti di Amici e X Factor ma anche qualcuno visto ospite per la serata dei duetti al Festival di Sanremo. A tal proposito, vediamo tutti i nomi in ordine alfabetico. Iniziamo quindi dai primi 18 nomi che sono stati resi noti:

Alex Wayse

Assurditè

ASTERIA

Beatrice Quinta

bnkr 44 (gruppo)

(gruppo) CALEYDO

Cara

CENERI

Chakra

chiamamifaro

ChiEdo

CLARA

COLLETTIVO (gruppo)

(gruppo) Commodo

Diego Lazzari

Erresolo

Ethan

Extrasistoli

Continuiamo allora con altri 17 nomi che fanno parte nella lista dei 49 per le audizioni dal vivo di Sanremo Giovani troviamo:

Germo67

Grenbaud

Greta (gruppo)

(gruppo) Guali

Ilan

Jacopo Sol

Jeson

Kaze

La Base

Leon Faun

Lor3n

Mameli

Maracuja (gruppo)

(gruppo) MARGHERITA PRINCIPI

Marmo

MonnaElisa

Mose

E concludiamo infine con gli ultimi 14 nomi:

Nahaze

Neshley

NDG

Pheelow

Rakele

Rizzo

Santi Francesi (gruppo)

(gruppo) Senza cuore

Simone Panetti

Speakeasy (gruppo)

(gruppo) Tancredi

Thoé

Tuma

Vale LP

Come possiamo vedere ci sono tanti nomi già visti ad Amici come Alex Wyse dell’edizione 21 del talent, NDG dell’edizione 22 oppure Tancredi che ha preso parte alla ventesima edizione. Ma ci sono tanti ex di X Factor, tra cui i vincitori della scorsa edizione cioè i Santi Francesi e la finalista Beatrice Quinta. Anche Vale LP è nota al talent targato Sky, ha infatti partecipato nel 2021. Mentre i bnkr44 li abbiamo notati al Festival di Sanremo 2023 nella serata dei duetti con Sethu.

Come riporta sempre il comunicato Rai, “al termine delle audizioni saranno 8 i cantanti che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023. La gara andrà in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre. A questi 8 artisti poi si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo, selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Infine, i primi 3 classificati accederanno a Sanremo 2024 tra i Big”.