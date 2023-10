Greta Rossetti reagisce alla lettera di Perla a Mirko Brunetti

NEWS

Debora Parigi | 27 Ottobre 2023

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello è successa una cosa abbastanza inaspettata e che ha protagonisti Mirko Brunetti e la sua ex Perla. Infatti lei ha scritto una lettera a lui con un contenuto ricco di sentimento e che ha lasciato abbastanza spiazzati gli spettatori. E ovviamente è arrivata la reazione di Greta Rossetti.

Ricordiamo che Perla e Mirko hanno partecipato questa estate come coppia a Temptation Island. Il percorso ha portato alla fine della loro relazione, anche in malo modo. E ognuno ha intrapreso altre relazioni con i ripettivi tentatore e tentatrice. Lei si è messa con Igor e lui con Greta. Ma parlando proprio di Mirko, proprio poco prima del suo ingresso al GF c’è stata una rottura con la Rossetti causata da un messaggio proprio a Perla. E anche Perla ha concluso la sua storia con Igor.

Come dicevamo, ieri Mirko Brunetti ha ricevuto una lettera da Perla (dopo aver avuto un confronto nella puntata prima con Greta). E nella lettera c’erano parole davvero di affetto: “Scusa per le lacrime ma non riesco a contenere l’emozione. Ora sono una persona matura e ti auguro ogni bene. Il dolore non lo superi con un’altra persona, ma stando da sola. Sei stato l’amore della mia vita e ti porterò dentro di me”. Ovviamente queste parole forti hanno avuto una reazione in Greta Rossetti che ha visto tutto da casa. A tal proposito, ha pubblicato oggi un video sul suo profilo TikTok:

La canzone è “Il Triangolo” di Renato Zero e non c’è molto da spiegare sul perché di questa scelta musicale. Il pubblico, ovviamente, sta commentando quanto successo e ci sono degli utenti che pensano che Perla e Mirko ritorneranno insieme. Addirittura c’è chi sul web li accusa di fare questo teatrino per essere al centro dell’attenzione.