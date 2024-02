SanremoSi Novella 2000 Eau De Milano Award 2024 è stato un trionfo di glamour, talento e musica

NEWS

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2024

Premiati i Protagonisti dei Precedenti Festival di Sanremo

Un’attesa confermata per il SanremoSi Novella 2000 Eau De Milano Award 2024 è Il Teatro Centrale di Sanremo ad ospitare la quinta edizione del premio, con uno spettacolo indimenticabile, mirabilmente condotta da Beppe Convertini. Conferiti i meritati riconoscimenti ad una schiera di personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, della musica italiana e del Festival di Sanremo in particolare.

Dalle ore 19:00 e fino a tarda notte la serata è stata arricchita da performance straordinarie, aneddoti coinvolgenti e momenti di toccante emozione. Gli ospiti, provenienti da ogni settore dello spettacolo, dello sport, dell’imprenditoria e del giornalismo, hanno reso omaggio ai premiati e hanno condiviso con il pubblico le loro esperienze legate al Festival.

I premiati di quest’anno, scelti dalla commissione di SANREMOSI composta da Roberto Alessi direttore di Novella 2000, Paolo Chiparo della Tv Press Star’s Management, e da Fabio Scarpati di Bollicinevip, figurano nomi di spicco come Francesco Facchinetti, Piero Chiambretti, il sindaco di Sanremo Alberto Bianchieri, Giampaolo Rossi direttore generale Rai, Marcello Ciannamea Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Angelo Mellone direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, Wilma Goich, Ivana Spagna, Andrea Roncato, Carmen Russo, Lory Del Santo.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi – SanremoSì Novella2000

Il direttore creativo di Virgo Cosmetics Lorenzo Marchetti, il Direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, Francesca Alotta, Gatto Panceri con le Dolcevita, Gianni Ippoliti, Numa, Fabiana Latini, Franco Fasano, il mago Heldin che ha incantato il pubblico, Ivan Granatino, Viola Valentino, l’editore di trash Italiano Altair D’arcangelo, il presidente di RTL 102,5 Lorenzo Suraci, i giornalista e critico Mario Luzzatto Fegiz, l’opinionistaTV Francesco Fredella, la scrittrice Melanie Francesca, Davide De Marinis.

Wilma Goich – SnarmeoSì Novella 2000

Special guest dell’evento, Valeria Marini, più stellare che mai. A lei l’onore di ritirare il premio alla memoria del pioniere della televisione italiana Mike Bongiorno.

SanremoSì Novella 2000 – foto evento

Inoltre, sono stati consegnati premi speciali a eccellenze italiane nel campo della cosmesi, della moda, dell’enogastronomia, dimostrando il vasto e variegato panorama dell’arte e dell’industria nel nostro paese. Premi a Eau de Milano con il CEO Marco Calabrese, Gerry Talozzi per 16 Sixteen, Corina Malacca per My Lamination, Fabrizio Labanti per Benessere Capelli. La Sartoria Luca Paolorossi, il professor Stefano Scavia per Ortdontoestheatics, Carmine Gentile di Gentile’s Winery, Danilo e Giulio Binetti del Gruppo Binetti, lo stylist dei vip Ciro Prato, Domenico Pellegrino CEO di Bluvacanze, Giovanni Acanfora Presidente di Givova, Giovanni Riggio Ristorante Lago dei Salici.

La serata è continuata con una degustazione di delizie Campane, grazie a Francesco Del Prete del Pastificio Del Prete, Giovanni Senese della Pizzeria Senese, Ciro Poppella della Pasticceria Poppella e il loro staff.

Numerosi anche gli ospiti vip presenti in veste di premiatori, da Alex Belli e Delia Duran e Guenda Goria in dolce attesa con il futuro marito Mirko Gancitano. E ancora l’onorevole Gimmi Cangiano, con la neo fidanzata Denny Mendez, Miriana Trevisan, Antonella Salvucci, Maylin Aguirre, Ekaterina Sheviakova, Patrick Ray Pugliese, George Leonard, Andrea Montovoli con Elena Galliano.

Gianluca Pecchini presidente Nazionale Cantanti Italiani, Andy Bellotti, Patrizia Pellegrino, Vera Atyushkina, Tony Labriola, Jo Squillo, Rapper Moreno con la fidanzata Barbara Francesca Ovieni, Susanna Messaggio, Federico Fashion style e l’astrologo Joss.

L’evento si è confermato come uno dei momenti più attesi della settimana del Festival di Sanremo. L’appuntamento è dunque per il 2025.