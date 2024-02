Sarah scoppia a piangere dopo un compito di Anna Pettinelli, interviene Maria De Filippi (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 11 Febbraio 2024

Amici 23

Durante la puntata di Amici 23 Sarah ha dovuto sostenere un compito vecchio che le aveva dato Anna Pettinelli. L’esibizione non è stata delle migliori e l’allieva di Lorella Cuccarini è scoppiata a piangere. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi.

Le lacrime di Sarah dopo il compito di Anna Pettinelli

Un po’ di tempo fa Anna Pettinelli aveva dato a Sarah un compito: la cover di Vacanze romane dei Matia Bazar. Non si era mai esibita in studio con questo compito e nella puntata di oggi è arrivato quel momento, ma la cantante è stata presa un po’ alla sprovvista. Infatti non l’aveva moto ripassata di recente.

Comunque Sarah è arrivata al centro dello studio e si esibita. Ma purtroppo la performance non è stata delle migliori e lei era anche un po’ in ansia. Finita l’esibizione è partita una discussione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi il quale ha trovato inutile questo compito. Per Lorella Cuccarini, invece, ogni compito è importante e utile.

La discussione tra Zerbi e Pettinelli è andata avanti parecchio ed è stata forte e nel frattempo Sarah è scoppiata a piangere, tanto che è intervenuta Maria De Filippi. La cantante ha pianto perché non si era piaciuta nell’esibizione e sapeva che poteva farla meglio. La conduttrice le ha fatto capire che per lei questa è stata una bella puntata e molto soddisfacente, quindi non doveva prenderla male per un compito.

Sarah io ti proteggerò e difenderò per sempre #amici23 pic.twitter.com/nbV2castwG — benny | sarah era💐 (@dettaabenee) February 11, 2024

A quel punto è arrivato anche il commento della Pettinelli che l’ha tranquillizzata. Infatti le ha detto che il suo voto è rimasto sospeso perché ha visto che era in difficoltà. E invece l’aveva vista nelle prove ed era stata molto meglio e sicura. Lorella invece si è basata sulle prove e le ha confermato la maglia.