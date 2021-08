Miss Italia, la foto di Sara Piccione de Il Collegio

Sara Piccione, ex protagonista della quarta edizione de Il Collegio, il reality di Rai 2, non è la prima volta che partecipa a concorsi di bellezza. Quando aveva 16 anni, ovvero, nel periodo della sua partecipazione al programma TV, aveva già ottenuto delle fasce. Possiamo, per esempio, citare Miss Gidiferroblog 2018, Miss Bottrighe 2018, Miss Grand Prix Talento Trentino Alto Adige 2018 e Miss Red Carpet 2019. A queste, poi si aggiungono anche la terza posizione a Miss Venice Beach e la qualificazione alla finale nazionale di Miss Mondo. In questo caso, però, è stata scartata perché troppo piccola.

Fatto sta che negli ultimi giorni è stata pubblicata una sua foto mentre partecipa alle qualificazioni per Miss Italia. Si tratta della sua prima volta in questo tipo di competizione e alla influencer è stato dato il numero 8. Come possiamo vedere dall’immagine qui sotto, inoltre, alle prefinali nazionali ha indossato un vestito verde. Purtroppo, però, come ci racconta anche il sito Webboh, non è riuscita a passare al primo colpo.

Sara Piccione a Miss Italia

Ad ogni modo, però, niente è perduto. Avrà infatti ancora un altro paio di occasioni per riuscire a passare e ad andare alle finali di Miss Italia. Il portale citato poc’anzi ha anche contattato Sara Piccione e lei ha commentato a caldo la situazione. Qui di seguito, perciò, le sue parole:

Speriamo che vada bene. È il mio sogno di quando ero piccola. Ho tutte le cugine e le zie che sfilano o che sono nel mondo della moda.

Presto scopriremo se Sara Piccione riuscirà davvero a classificarsi per le finali di Miss Italia oppure no. Sicuramente lo farà sapere a tutti i suoi fan tramite le proprie Stories di Instagram. Continuate a seguirci per tutti gli altri aggiornamenti e per non perdervi nessun’altra news.