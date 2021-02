Sara Tommasi non si ferma: in arrivo un nuovo brano musicale

Sara Tommasi cantante

Procede a spron battuto la carriera da cantante di Sara Tommasi, che dopo un passato non facile sembra essersi definitivamente rialzata col potere della musica.

Nelle settimane scorse vi abbiamo riferito dei primi brani incisi dalla showgirl ex Isola dei Famosi. Prima è arrivata Impara ad amarti, canzone composta, incisa e arrangiata da Nicola Ursino. Ursino, insieme a Marco Di Maio e alla loro M&N Vox, hanno anche prodotto il lavoro.

Per il debutto, Sara Tommasi aveva scelto un testo impegnato e volto a sensibilizzare il pubblico sul delicato problema della violenza contro le donne. Violenza che in passato la Tommasi non ha neppure nascosto di aver personalmente subito, da parte di chi di volta in volta ha incrociato il suo cammino approfittando di lei.

Impara ad amarti, disponibile su tutti gli store digitali compreso Youtube, ha una struttura articolata e si conclude in maniera suggestiva con un parlato dell’attore Domeniko D’Ambra.

Dalle cover al nuovo brano

Subito dopo Sara Tommasi si è cimentata con un classico della musica italiana come Parole parole, divertendosi ad omaggiare la grande Mina. Ma quella di Parole parole non è la sola cover che la showgirl ha intenzione di incidere. Prossimamente uscirà infatti la sua personale versione di La isla bonita, resa celebre da Madonna. Inoltre saranno disponibili anche Una vita vera e Vis a vis, entrambi prodotti da Luci da Labbra, e Pierrot con Sab Sista.

Insomma, di materiale per un album non ne manca di certo. Ma non è finita qui, perché in queste ore Sara sta ultimando anche un’altra importante collaborazione. Si tratta di un brano che porta la firma di Marco Vicini La Rocca, e del quale la Tommasi intonerà il ritornello.

Proprio per l’eccezionale sodalizio che in sala di registrazione si è creato con Vicini La Rocca, pare che Sara abbia respinto il corteggiamento di numerose case discografiche che la starebbero corteggiando.

Insomma, il futuro di Sara Tommasi sembra già scritto, ma stavolta… sul pentagramma.

Novella 2000 © riproduzione riservata.