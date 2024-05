Strepitosa Sarah! L’esibizione di Sexy Magica è già da vittoria

NEWS

Debora Parigi | 18 Maggio 2024

Amici 23

Un’altra fantastica esibizione di Sarah nella finale di Amici 23. Durante una delle manche ci ha regalato una performance strepitosa con il suo ultimo singolo Sexy Magica. L’allieva di Lorella Cuccarini è apprezzatissima dal pubblico e solo con questa esibizione si meriterebbe la vittoria.

L’esibizione di Sarah su Sexy Magica

La Finale di Amici 23, in onda questa sera in diretta, si è aperta con la primissima manche per il circuito canto. Infatti i quattro cantanti in gara (Mida, Sarah, Petit e Holden) si sono subito esibiti per una prima sfida con votazione del pubblico a casa tramite televoto.

La prima manche consisteva nel cantare gli ultimi inediti dei cantanti. Quindi l’allieva di Lorella Cuccarini si è esibita con la sua Sexy Magica, ormai un grande tormentone. Il brano è ascoltatissimo e il più ascoltato di questi ultimi singoli dei ragazzi del talent. Tra l’altro per il pubblico lei dovrebbe vincere il programma.

E anche per la Finale la sua performance di Sexy Magica è stata sublime. Tra i quattro cantanti è stata la prima ad esibirsi e non era facile. Ha quindi rotto il ghiaccio ed è stata strepitosa. Davvero tanti complimenti e applausi a quesya giovane artista.

Anche i giornalisti si sono complimentati con Sarah. C’è chi ha voluto sottolieare il fatto che ha avuto il percorso migliore di Amici 23. Non sono mancati i consigli per il futuro, specialmente per il mondo fuori dal programma che sappiamo non è per niente semplice.

Potete rivedere le clip e poi tutta la Finale di Amici 23 in streaming su Mediaset Infinity o su Witty TV.