Debora Parigi | 18 Maggio 2024

Amici 23

Sabato 18 maggio va in onda in diretta la Finale di Amici 23, scopriamo quindi chi ha vinto, chi è il vincitore

Arrivati alla Finale di Amici 23 scopriamo chi è il vincitore assoluto di questa edizione del talent. Ecco quindi anche chi ha vinto il circuito canto e chi ha vinto il circuito ballo. Vediamo tutti i dettagli.

Chi ha vinto Amici 23

Siamo arrivati stasera, sabato 18 maggio, alla Finale di Amici 23. Dopo varie puntate di pomeridiano e Serale, a questa finale sono arrivati sei allievi divisi rispettivamente in quattro cantanti e due ballerini. Abbiamo quindi per il canto Sarah, Mida, Petit e Holden. Per il ballo invece ci sono Marisol e Dustin.

Notiamo che la squadra Zerbi-Celentano è arrivata fino alla fine proprio come era partita, quindi si tratta di elementi fortissimi coloro che la compongono. Ma nella finale non ci sono più le squadre. E a decidere non sono più i tre giudici (Giuseppe Giofrè. Cristiano Malgioglio e Michele Bravi). Abbiamo invece il pubblico a casa con il televoto (la puntata è in diretta). Quindi tutto può cambiare.

La Finale si è svolta con una serie di manche che hanno portato poi a una finalissima a due in cui si è scoperto chi ha vinto Amici 23. A tal proposito abbiamo quindi di consegueza un vincitore per la categoria canto e uno per la categoria ballo. Ma solo uno di loro è quello assoluto. Scopriamo quindi come si è svolta questa ultima puntata della 23^ edizione del talent di Maria De Filippi.

Si è partiti con una prima manche per i cantanti e il primo eliminato è stato Mida. Dopo la seconda manche invece è stato eliminato Holden. Successivamente hanno dato il verdetto con i vincitori di categoria. E così Marisol ha vinto il ballo e Sarah il canto.

Arriviamo alla finalissima tutta al femminile tra Sarah e Marisol e tra loro due la vincitrice di Amici 23 è Sarah. La cantante è corsa ad abbracciare Lorella Cuccarini che è scoppiata a piangere.

sono così felice ve lo giuro ti amo sarah pic.twitter.com/2Zl9e67Rhi — sere🍂vs maturità (@rifless111) May 18, 2024

Tutta la Finale di Amici 23 può essere rivista in streaming su Mediaset Infinity o su Witty TV.