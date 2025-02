Nel corso di una recente intervista, Sarah Toscano ha citato Matteo Berrettini. Lui a sorpresa replica e lo scambio di battute tra i due diventa virale sui social.

L’interazione epica tra Sarah Toscano e Berrettini

Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi dello scorso anno, in questi mesi Sarah Toscano ha dato il via alla sua carriera e nel corso delle settimane è riuscita a conquistare il cuore del pubblico. In questi giorni, come se non bastasse la giovane artista è per la prima volta tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 e sul palco dell’Ariston ha presentato il brano inedito Amarcord.

Questa sera nel mentre va in onda la finale della kermesse musicale e scopriremo come si posizionerà Sarah nella classifica definitiva. In attesa di vedere cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web e ha fatto sorridere gli utenti.

Tutto è iniziato quando Sarah Toscano, nel corso con un’intervista per Style Magazine ha citato Matteo Berrettini, affermando: “Se entrasse cosa gli direi? Ti amo”. Poco dopo però a commentare le parole della cantante è stato proprio il campione olimpico, che replicando a Sarah ha dichiarato: “Solo perché non mi conosce”. A quel punto a intervenire nuovamente è stata la Toscano, che ironicamente ha aggiunto: “Si può sempre rimediare”.

La simpatica interazione tra i due naturalmente ha attirato l’attenzione del web ed è diventata virale sui social.