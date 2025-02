Ieri notte Sarah Toscano, subito dopo la sua esibizione a Sanremo, ha cantato in mezzo ai fan la sua Amarcord. Ecco il video.

Sarah Toscano si esibisce tra i fan nella notte

Ieri sera Sarah Toscano ha cantato per la seconda volta sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo con il suo brano “Amarcord“. La giovane artista ha riscosso un notevole successo suo social anche se non è riuscita a classificarsi tra i primi cinque nella classifica provvisoria, sia nella prima che nella terza serata.

Nella puntata di giovedì 14 febbraio, inoltre, la ritroveremo ma in compagnia degli Ofenbach e insieme canteranno un brano del duo francese. Ma prima di tutto questo, nella notte, si è esibita per le strade della città ligure a sorpresa in mezzo ai suoi fan. Con un microfono in mano e riresa dalla gente intorno a lei, infatti, si è esibita con il proprio brano in gara.

sarah toscano dopo l’esibizione spaziale che ha fatto invece di tornare in albergo a riposarsi è scesa per le strade di sanremo a cantare per raddoppiare i punti al fantasanremo che aveva già fatto sul palco, lei vuole vincere ad OGNI COSTO#sanremo2024 pic.twitter.com/S8HLGWdHgk — sve ☽ milan n2 vs sessione🎡💐 (@ifonlypeach) February 13, 2025

Qui sopra possiamo vedere il video in cui Sarah Toscano viene acclamata da tutti coloro che stanno intorno a lei. Qualcuno intona la canzone e altri le fanno dei complimenti urlandole “brava“. Vedremo come se la caverà nella serata di sabato, il giorno della finale del Festival di Sanremo 2025 e il suo posizionamento in classifica.

Sarah stessa ha però spiegato che non le interessa la classifica, in questo caso, perché il suo obiettivo è quello di farsi conoscere dal grande pubblico dopo la sua avventura e vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Appuntamento a sabato 15 febbraio!