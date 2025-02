Stando alle ultime indiscrezioni rilasciate da Selvaggia Lucarelli, Lucio Corsi avrebbe perso la pazienza nel dietro le quinte. Ecco quale sarebbe stato il motivo (da prendere sempre con le pinze).

Il rumor su Lucio Corsi

Nella quarta puntata del Festival di Sanremo Lucio Corsi si è esibito in una cover di “Nel blu dipinto di blu” insieme a un ospite d’eccezione: Topo Gigio. L’esibizione ha raccolto il consenso del pubblico e infatti si sono posizionati all’interno della top 10 a fine serata.

Secondo Selvaggia Lucarelli, però, sarebbe accaduto qualcosa di spiacevole nel dietro le quinte dell’Ariston. Il cantante in gara avrebbe perso la pazienza con Carlo Conti e il motivo si celerebbe dietro quanto accaduto sul palco una volta terminata la performance.

Nella sua newsletter, quindi, la giornalista, ha rivelato che il fastidio di Lucio Corsi deriverebbe dal fatto di essersi sentito ignorato. Il presentatore, infatti, ha regalato un piccolo mazzo di fiori a Topo Gigio, poi sempre a quest’ultima ha concesso un selfie con Mahmood e, infine, gli ha fatto introdurre il prossimo cantante in gara.

Sembrerebbe che tutto ciò abbia dato un po’ fastidio al Big in gara e per tale ragione si sarebbe arrabbiato. Ovviamente, tutto ciò va preso con le pinze perché non sappiamo cosa sia accaduto davvero e se tutto ciò corrisponda alla realtà dei fatti. Per saperne di più dovremo attendere dichiarazioni da parte del diretto interessato. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi smentita o rettifica del caso.