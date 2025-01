Questa sera, dopo la sua esibizione a Ora o mai più, Valerio Scanu ha avuto con confronto acceso con Donatella Rettore. A questo poi si sono aggiunti anche gli altri giudici, i quali hanno tentato di calmare i bollenti spiriti.

Donatella Rettore vs Valerio Scanu

Nel corso della terza puntata di Ora o mai più Valerio Scanu ha rivelato di percepire di “stare sul ca**o a tutti” e nel montaggio è stata fatto vedere uno scontro di opinioni nel precedente appuntamento con Donatella Rettore.

Liorni gli ha chiesto spiegazioni per la frase e il cantante ha affermato che stava parlando in modo generico, senza fare riferimenti specifici alla giuria. Tuttavia, la Rettore lo ha redarguito: “Fatti un bel bagno di umiltà. Canti benissimo ma fattelo“.

Valerio Scanu non l’ha presa bene e ha risposto a tono precisando che, prima di questo suo intervento, la giudice era quella che le stava più simpatica:

“Questo luogo comune potevi risparmiartelo. Non ce l’avevo con te. Sei una delle persone, prima di ora, che mi stava più simpatica qui dentro. Noi facciamo dei discorsi generici nella clip. Non stavo parlando di te, non mi stai sulle palle tu. Sei fuori strada”.

La Rettore ha proseguito nel suo discorso: “Io conoscono molte star internazionali e rimangono utili. Io vedo i tuoi occhi per aria e lo tuo sbuffare. Lo fai senza accorgertene”. Valerio Scanu ha provato a mettere un punto al discorso con una frecciatina esclamando: “Forse ti tocca una visita oculistica. Mi stai accusando di cose inesistenti“.

L’ultima parola l’ha pero avuto Donatella perché, prima che Liorni proseguisse con le votazioni, ha concluso: “Non sei una persona modesta“. Gli altri giudici sono intervenuti per tentare di calmare le acque. Come andrà la serata per il concorrente e come si piazzerà in classifica?