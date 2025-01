Annalisa si è molto commossa ascoltando la storia di Laura e Alberto a C’è posta per te, poi alla fine ha fatto loro alcuni regali molto speciali.

La commozione di Annalisa

Annalisa questa sera è stata ospite a C’è posta per te e ha salutato Maria De Filippi ricordando l’inizio della sua carriera insieme alla conduttrice. In seguito sono entrate in studio le due protagoniste della storia, Alessandra e Marika. Le ragazze hanno chiamato i genitori della migliore amica Melania, deceduta in seguito a un incidente stradale insieme al fidanzato Alessandro nel 2023.

Hanno quindi voluto chiamare la madre e il padre di Melania per chiedere loro scusa per non essere stato in grado di consolarli come hanno fatto loro. Mentre ascoltava le parole che stava leggendo la De Filippi, la cantante si è molto commossa ed era visibile a tutti avesse le lacrime agli occhi. Alla fine, si è seduta accanto a Laura e Alberto, i mittenti della posta, e ha fatto loro molti complimenti per la forza avuta.

“mi sento molto molto piccola vicino a voi qua oggi”



la delicatezza di annalisa, il suo essere a modo, non si pone come protagonista ma con garbo e tanto rispetto si pone di fronte al dolore di questi due genitori, che persona meravigliosa #cepostaperte pic.twitter.com/VY4qVYNo0G — Ilaria🌪️ (@IaiaLovesParis) January 25, 2025

Inoltre ha aggiunto che li vuole al prossimo concerto che farà in giro per l’Italia e ha dato loro un bigliettino con su scritto qualcosa che non è dato sapere:

“Mi sento molto piccola vicino a voi, ho ascoltato la vostra storia, questa lettera, dice che siete dei genitori incredibili, non solo per i vostri figli, ma anche per loro, si sentono molto fortunate.

Siete grandi, lo hanno raccontato loro, vedo una famiglia bellissima, vedo voi che siete veramente forti, siete stati capaci di dar forza non solo a voi stessi, ma anche a loro”.

Infine, Laura e Alberto hanno aperto la pista e si sono abbracciati tutti prima di uscire dalla studio.