Scontro tra Melissa Satta e Francesca Fagnani nell’ultima puntata di Belve (ANTICIPAZIONI)

Nicolò Figini | 23 Ottobre 2023

Belve

La discussione tra Francesca Fagnani e Satta

Domani sera su Rai 2, alle ore 21:10, andrà in onda l’ultima puntata di Belve con la conduzione di Francesca Fagnani. In queste ore sono state rivelate le ospiti che prenderanno parte all’appuntamento in prima serata. Stiamo parlando di Alba Parietti, Isabella Ferrari e Melissa Satta.

Stando alle anticipazioni che ha rilasciato il canale YouTube ufficiale della Rai, sappiamo che Melissa affronterà vari argomenti. A un certo punto, però potrebbe esserci un piccolo scontro con la padrona di casa.

Secondo quanto rivela Giuseppe Candela sul proprio profilo Twitter, infatti, a quanto pare Francesca Fagnani chiederà all’ospite se questo è un buon momento per lei sotto il punto di vista sentimentale. La Satta, però, farà capire con chiarezza di non voler fare gossip o rispondere a domande simili.

Ironizzando, allora, la conduttrice esclamerà: “Se vuole parliamo di politica“. L’intervistata replicherà con: “Politica non sono così adatta“. Francesca stessa chiude il discorso affermando che allora l’unica soluzione è di parlare di ciò che la riguarda:

“Questo è un ritratto personale e nella sua vita c0è anche l’amore”.

Voi siete fan di Belve? Lo vedrete domani sera su Rai 2 in occasione dell’ultima puntata? Se siete curiosi non perdetevi l’intervista completa di Francesca Fagnani a Melissa Satta e alle altre sue ospiti. Noi vi terremo aggiornati.

Nel mentre, come al solito, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.