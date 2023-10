NEWS

Andrea Sanna | 23 Ottobre 2023

Uomini e donne

Maria sbotta con Cristian a Uomini e Donne

Oggi a Uomini e Donne è andata in onda l’esterna tra Cristian Forti e la corteggiatrice Virginia. I due hanno a lungo battibeccato ed entrambi recriminano scarso interesse.

“Sto corteggiando uno che si crede sto c***o”, ha detto Virginia, trovando il muro di Cristian Forti che ha smentito le sue parole: “Per me hai fatto un passo indietro, così non mi conoscerai”.

Successivamente Cristian e Virginia hanno avuto modo di parlare in puntata a Uomini e Donne. Forti ha spiegato le sue ragioni, per poi fare una rivelazione. Ha detto di aver ricevuto una chiamata da una persona affidabile: “Mi dice che tra il 15 e 16 settembre, quando abbiamo registrato la puntata in cui tu sei venuta in pizzeria da me, in un locale di Roma confermata da altre persone e dal diretto interessato. Ti sei baciata con un ragazzo. Quindi conferma che a te non importa”.

Cristian Forti ha aggiunto che Virginia e questo ragazzo si seguono sui social. La corteggiatrice ha confermato di aver visto la persona in questione per due sole volte, perché hanno degli amici in comune, e di questo bacio. Brando è intervenuto per difendere il collega di poltrona, mentre il tronista ha continuato a far valere le sue ragioni.

La giovane corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di aver parlato con questo ragazzo e di aver chiuso: “Mi fai la predica a me ma hai baciato due ragazze e parli a me di rispetto? Lui l’ho conosciuto prima”. Maria De Filippi ha tentato di fare da intermediaria, prendendo le parti di Virginia. Secondo la conduttrice la per quanto la ragazza abbia sbagliato ha riconosciuto l’errore e ciò significa che per lei è una parentesi chiusa:

“A pensare che ha fatto chissà che cosa nella vita. Ti ha conosciuto qua una volta! Mamma mia, mica ha commesso un reato! Cerchiamo di non far passare lei come una che ha fatto chissà cosa nella vita! Quante volte vi siete visti? Brando ma pure tu che dici? Io non manco di rispetto a una persona con cui mi sto conoscendo, io manco di rispetto a una persona con cui sto. A lei quel tipo non piaceva, altrimenti avrebbe continuato”, ha ribadito la conduttrice di Uomini e Donne, trovando esagerato il comportamento di Cristian.

Poi poco dopo Maria ha fatto luce sulla vecchia segnalazione sul tronista, quando dopo la sua presentazione è spuntato fuori che poco prima è stato in vacanza con l’ex, con la quale c’è stato un bacio. La De Filippi ha ricordato l’episodio, che ha zittito Cristian : “Se ti sei scocciato significa che ti piace! Io e te ci siamo telefonati a fine agosto perché la tua fidanzata ha scritto che eravate andati in vacanza insieme e vi siete baciati. Da che pulpito viene la predica? Ho dato fiducia a te. Perché non dai fiducia a te?Se non si sono più visti e ti piace continua a conoscerla, altrimenti la elimini, senza scuse”.

Il confronto si è concluso con un nulla di fatto tra Cristian Forti e Virginia a Uomini e Donne.