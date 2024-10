Le sette coppie di Se mi lasci non vale

Oramai è ufficiale! Lunedì 21 ottobre prende ufficialmente il via su Rai 2 il programma di Luca Barbareschi, Se mi lasci non vale. Ma chi sono le coppie che ne fanno parte?

Le coppie di Se mi lasci non vale: Clarisse e Alessandro

Clarisse e Alessandro di Se mi lasci non vale – US Rai

Sono in totale sette le coppie della prima edizione di Se mi lasci non vale, la trasmissione di Luca Barbareschi in onda su Rai 2 da lunedì 21 ottobre. Ma chi sono tutte?

Partiamo dalla prima formata da Clarisse e Alessandro. Cosa sappiamo di loro? Quanti anni hanno? Lei ha 29 anni e arriva dal Burkina Faso. Con tutta la sua famiglia si è trasferita in Italia quando aveva 12 anni. Dopo il diploma alberghiero ha iniziato a fare la cuoca in una casa di riposo.

Dall’altra parte invece abbiamo Alessandro a Se mi lasci non vale. Ma chi è il protagonista e quanti anni ha? A differenza della sua dolce metà, lui è di Udine e ha 31 anni. Anche lui ha frequentato la scuola alberghiera, ma oggi è disoccupato. È un grande appassionato di musica e scrive delle canzoni.

Clarisse e Alessandro di Se mi lasci non vale convivono. Peccato però che lo spirito da crocerossina di lei vada a scontrarsi la personalità distaccata di Alessandro. Entrambi desiderano di mettere su famiglia, ma ora le condizioni economiche non lo permettono.

Secondo Clarisse il suo compagno non sarebbe abbastanza responsabile.