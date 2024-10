Rai 2 si arricchisce di un nuovo programma TV dedicato alle coppie in crisi: si chiama Se mi lasci non vale

Su Rai 2 arriva “Se mi lasci non vale”, il nuovo programma TV dedicato alle coppie in crisi condotto da Luca Barbareschi. Vediamo insieme quando inizia, chi è il conduttore e chi fa parte del cast e dove vederlo in TV e streaming.

Se mi lasci non vale quando inizia

Nel mese di luglio i palinsesti Rai hanno lanciato la nuova programmazione televisiva. In particolare tra i tanti arrivi sul secondo canale si è parlato di Se mi lasci non vale. E no, non parliamo dell’intramontabile brano di Julio Iglesias, ma di un programma TV dedicato alle coppie in crisi.

Quando inizia e quando finisce Se mi lasci non vale? La trasmissione dovrebbe prendere il via tra intorno al 21 ottobre, anche se nel promo ufficiale non c’è ancora una data. La conclusione del format dovrebbe arrivare dopo un mesetto circa (si parlava del 18 novembre).

Attendiamo però conferme ufficiali.

Quante puntate sono

Se mi lasci non vale quante puntate ha? Il programma TV di Rai 2 secondo quando si apprende dovrebbe avere intorno alle 4/5 puntate circa.

Chi è il conduttore del programma TV Se mi lasci non vale

Come ogni trasmissione televisiva, serve un presentatore. Chi conduce Se mi lasci non vale? Al timone del programma è stata ufficializzata la presenza di Luca Barbareschi.

Sarà lui a raccontare il percorso delle coppie in gioco. Al suo fianco ci sarà anche un team di esperti. Si parla nel dettaglio di psicologi relazionali, sessuologi e mental coach.

In ogni puntata interverranno degli ospiti, che possono essere famosi e non famosi. Il loro compito è quello di aiutare le coppie nel loro percorso.

Le coppie: il cast completo di Se mi lasci non vale

Sappiamo già tutto sul cast completo di Se mi lasci non vale? Chi sono le coppie?

Abbiamo: Clarisse e Alessandro; Federica e Andrea; Floriana e Alessandro; Giulia e Mirko; Michela e Andrea; Aneta e Daniel; Carlotta e Diego (gli infiltrati).

Si tratta sette coppie in crisi, selezionate attraverso un casting. Dovranno rimettersi in gioco per ritrovarsi.

Come già detto in ogni puntata saranno seguiti da degli esperti, che porteranno loro a una scelta finale: proseguire la loro storia d’amore o prendere strade differenti.

Come si svolge il programma e la location

Vi spieghiamo brevemente come si svolge il programma TV e qual è la location di Se mi lasci non vale.

Come abbiamo già detto le sei coppie in crisi, provenienti da tutta Italia, si sono messe in gioco per cercare di capire come andare avanti nella loro storia: proseguire o lasciarsi?

Con un team di esperti si muoveranno le vicende del cast e solo così capiranno da che parte sta andando la loro relazione. Saranno seguiti per ben 4 settimane all’interno di una villa e dovranno fare delle sfide, esperimenti sociali e non mancherà una candid camera (in house ed outdoor).

Il promo

In attesa della prima puntata, Rai 2 ha rilasciato il primissimo promo del programma TV, Se mi lasci non vale. Nelle immagini si vedono alcuni spezzoni della trasmissione e oltre al celebre brano di Julio Iglesias, si sente in sottofondo la voce del conduttore, Luca Barbareschi:

“Chi non è passato per una crisi di coppia? A volte ne siamo usciti rafforzati o ci siamo dovuti lasciare per sempre. Io sono Luca Barbareschi e tutto questo è Se mi lasci non vale”.

🎦 Alcune coppie in crisi accettano di vivere in un resort nella speranza di superare il problema e ristabilire l'amore. Tutto questo è… #SeMiLasciNonVale.



Il promo del nuovo reality con Luca Barbareschi in onda ad ottobre su #Rai2. pic.twitter.com/UZ8YHju7W7 — TV Italiana (@TV_Italiana) October 8, 2024

Dove seguire in TV e streaming

Se mi lasci non vale dove va in onda e dove si può seguire in TV e in streaming? Su Rai 2 potete seguire tutte le puntate, ma se preferite potete usufruire anche della piattaforma di Rai Play, su sito o app.