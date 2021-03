1 Selvaggia Roma a L’Isola dei Famosi?

Non è passata di certo inosservata la partecipazione di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo infatti l’ex volto di Temptation Island fin dal suo ingresso in casa si è messa subito in gioco, creando dinamiche che hanno appassionato il pubblico. Tuttavia il percorso dell’influencer non è durato a lungo e la sua avventura all’interno del reality si è conclusa prima del previsto. Ciò nonostante però sembrerebbe che Selvaggia abbia conquistato non solo il cuore dei telespettatori, ma anche del web, e per questo Mediaset potrebbe aver deciso di puntare proprio su di lei. In che modo? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto riporta Amedeo Venza infatti, sembrerebbe che Selvaggia Roma possa diventare presto una delle concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, partita su Canale 5 solo la scorsa settimana. Sempre come si legge sul profilo del noto blogger, sembrerebbe che l’arrivo in Honduras della Roma si stato confermato da persone a lei vicine, nonostante l’ex gieffina non si sia ancora espressa in merito. Ecco quanto riporta Venza:

“Sull’isola potrebbe sbarcare anche Selvaggia Roma? L’indiscrezione sull’ex gieffina è arrivata attraverso persone a lei vicine. Al momento nessuna smentita né conferma da parte di lei”.

Cosa accadrà dunque? Selvaggia Roma sarà davvero una delle nuove concorrenti de L’Isola dei Famosi? Senza dubbio questa per lei potrebbe essere un’altra grande occasione per farsi apprezzare ancora di più dal grande pubblico, e di certo anche stavolta l’influencer non si risparmierebbe. Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà.