Chi è Selvaggia Roma? Età, fidanzato e Instagram

Chi è Selvaggia Roma

Nome e Cognome: Selvaggia Roma

Data di nascita: 29 ottobre 1990

Luogo di Nascita: Roma

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: influencer

Fidanzato: Selvaggia è single

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Selvaggia ha diversi tatuaggi in tutto il suo corpo: sulle braccia ha due diversi tatuaggi uno tribale e l’altro è una scritta in arabo, sulla schiena presenta la scritta “Per l’eternità”. Sul fianco sinistro campeggia la scritta “Tu sei mia, l’involucro puoi mostrarlo a tutti ma la tua anima mi appartiene non scordartelo mai”. (fonte chiecosa)

Profilo Instagram: @selvaggiaroma_

Selvaggia Roma età, altezza e biografia

Ecco cosa sappiamo circa la biografia della concorrente del Grande Fratello Vip. Selvaggia Roma è nata a Roma il 29 ottobre 1990, dunque la sua età è quasi 30 anni (che ha modo di festeggiare dentro la Casa).

La sua altezza corrisponde a 1 metro e 70 centimetri mentre il peso a 55 kg. L’ex protagonista di Temptation Island tiene tantissimo al suo fisico statuario, tanto che sembra essere una grande appassionata di fitness. Spesso sui social, infatti, si mostra mentre svolge attività fisica.

Tra gli altri amori di Selvaggia c’è senza dubbio quello per i tatuaggi e sul suo corpo ne conta diversi.

Vita privata

Cosa conosciamo invece circa la vita privata di Selvaggia Roma? Purtroppo non ci sono grandi informazioni su di lei, dato che da sempre preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Nonostante ciò comunque qualcosa è pur sempre emerso nel corso di questi anni.

Ad esempio ricordiamo la sua grande amicizia con Eliana Michelazzo, interrotta nel 2020. Le due sono sempre state molto vicine e Selvaggia ha supportato la sua ex amica durante lo scandalo Prati Gate, che ha coinvolto Eliana, manager all’epoca di Pamela Prati.

Nonostante ciò, però, tra loro qualcosa dev’essersi rotto, tanto che le due hanno aspramente litigato sui social e non sono mancate accuse reciproche. Vista la partecipazione di Selvaggia al GF Vip, Eliana ha già commentato ironicamente, lanciando lei una frecciatina non da poco. Chissà se Alfonso Signorini farà in modo che le due possano avere un faccia a faccia durante il percorso della Roma nel reality.

Intanto, sempre per quel che riguarda la vita privata di Selvaggia Roma, qualcuno ha insinuato che sia ricorsa alla chirurgia estetica, poiché ha notato un cambiamento nel corso di questi anni. Alcuni utenti del quel hanno fatto un confronto del prima e dopo, che però ha fatto piuttosto arrabbiare la Roma. La gieffina ha sempre smentito e pubblicamente su Instagram ha scritto quanto segue:

Mi dispiace deludervi, ma non sono né di plastica né strarifatta. Prima mi avete visto sotto effetto degli steroidi, posso dire che non ero io grazie a persone dementi che ti fanno cambiare e credere chissà cosa. Solo dopo ho iniziato a capire e sapere, prima non ne avevo la più pallida idea. Mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi. Sono sempre stata così in realtà. Ho riempito una piccolissima parte di labbra e zigomi, anche se ho sempre avuto le guanciotte anche prima di entrare nel programma, ho tolto la gobba al naso e rifatto il seno, ero diventata una tavola, non aggiungete altro.

Ha concluso.

Tra le altre informazioni circa la sua vita privata ricordiamo il flirt con Alessio Lo Passo, nel lontano 2012, quando i due hanno fatto parte di Uomini e Donne. Peccato, però, che proprio durante questa esperienza il ragazzo abbia deciso di abbandonare. Interrotta la frequentazione con Alessio, Selvaggia Roma ha conosciuto Francesco Chiofalo…

La storia con Francesco Chiofalo

Sebbene oggi Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo (oggi impegnato con Antonella Fiordelisi) abbiano preso due strade distinte e non siano rimasti in buoni rapporti, la loro è stata sicuramente una storia importante.

Oltre ad aver convissuto, i due hanno perfino lavorato insieme nel bread and breakfast di proprietà di Chiofalo. I problemi sono arrivati quando Francesco e Selvaggia hanno deciso di testare il loro amore a Temptation Island nel 2017. Qui sono emerse non poche difficoltà. Selvaggia ha mostrato non poca gelosia nei suoi confronti, con Francesco colpevole di averla trascurata.

Durante il falò di confronto Chiofalo e la Roma sono usciti separati e poco dopo hanno deciso di interrompere la loro relazione.

Selvaggia Roma ha un fidanzato?

A seguito della fine della relazione con Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma ha avuto una storia con Luca Muccichini. I due si sono innamorati e nel corso della loro frequentazione hanno condiviso la passione per il fitness.

L’amore tra Selvaggia è Luca Muccichini si è interrotto nel 2019, quando lei stessa su Instagram ne ha confermato la rottura.

Ma oggi Selvaggia Roma ha un fidanzato? Al momento la concorrente del GF Vip pare sia single.

Carriera

Vediamo insieme alcuni spunti sulla carriera di Selvaggia Roma. Prima di diventare l’influencer che conosciamo oggi, Selvaggia ha lavorato in un breakfast della Capitale insieme a Francesco Chiofalo.

Oltre a lavorare in radio e nei social, Selvaggia ha partecipato nel 2012 a Uomini e Donne e successivamente anche Temptation Island, trasmissione che le ha dato maggiore popolarità.

Oggi Selvaggia lavora soprattutto con i social, ma anche nella modella, dato che ha posato per brand e fotografi importanti. Di seguito ecco alcune delle esperienze televisive più recenti…

Temptation Island

Nel 2017, come abbiamo detto in precedenza, Selvaggia Roma ha partecipato al reality Temptation Island, insieme all’allora fidanzato Francesco Chiofalo, con il quale si è lasciata al termine del percorso.

Affinity

Nel 2020 Selvaggia Roma, prima di entrare nella Casa del GF Vip ha fatto un’altra esperienza televisiva nel reality Affinity, in Puglia, nel programma condotto da Manila Gorio e Giacomo Urtis.

Qui insieme ad altri volti noti del piccolo schermo, influencer e non solo, ha avuto modo di incontrare nuovamente Alessio Lo Passo, suo vecchio flirt. Si è spesso ipotizzato che tra loro sia scoccata la scintilla, dopo essere stati pizzicati insieme a Milano, ma non è mai stata confermata la notizia.

Dove seguire Selvaggia Roma: Instagram e social

E proprio il lavoro di influencer ci permette di dire che Selvaggia Roma è molto popolare sui social, soprattutto su Instagram. Ha un account che conta oltre 1 milione di follower. La giovane è presente anche con una pagina su Facebook con oltre 130 mila follower.

Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip

Dopo tanti rumors e , è stata finalmente confermata la partecipazione di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip. Ad annunciare per prima la notizia è stata però Deianira Marzano. La nota influencer attraverso la propria pagina Instagram ha infatti fatto sapere:

“SPOILER. Ragazzi vi dò uno spoiler, quasi certo al 99,9%” – ha detto Deianira Marzano tra le storie di Instagram – “Selvaggia Roma entra nella Casa del Grande Fratello prossimamente. E dato che me lo state chiedendo in tanti, selvaggia dovrebbe entrare in Casa lunedì 26 Ottobre”.

Informazione che si è rivelata vera, dato che nella giornata del 26 proprio gli account ufficiali del GF Vip ne hanno confermato la presenza.

Il percorso di Selvaggia Roma al GF Vip

Il 26 ottobre 2020, con l’inizio della settimana numero 7 per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, fa il suo ingresso nella Casa anche Selvaggia Roma.

La nuova concorrente dopo l’esperienza dopo Temptation Island e Affinity, ha voluto accettare di mettersi in gioco nel longevo reality. Come se la caverà? Staremo a vedere!

Intanto proprio di lei, a ridosso del suo debutto nel programma, si sta già parlando tanto. In particolare si vocifera come la Roma nutra dell’interesse nei confronti di Pierpaolo Pretelli, il quale a sua volta ha invece una bella cotta per Elisabetta Gregoraci. C’è da dire che la conduttrice ha più volte messo i paletti tra loro, ma chissà che l’arrivo di Selvaggia non possa cambiare le carte in tavola.

Purtroppo l’ingresso di Selvaggia Roma è stato rimandato a causa di un sospetto caso di Covid tra le new entry. Sebbene lei abbia smentito di esserne coinvolta (esattamente come Giulia Salemi e Stefano Bettarini), Gabriele Parpiglia, autore del programma, ha rivelato ben altro!

Nella giornata del 28 ottobre Selvaggia ha fatto un passo indietro e confessato di essere lei la vippona risultata positiva, svelando poi come sta e se è o meno a rischio il suo ingresso.

Guarita dal Covid, la Roma entrerà prossimamente nella Casa e ha già lanciato una frecciatina ad Elisabetta Gregoraci e ha ironizzato sulla squalifica di Bettarini.

