Chi la conosce sa bene che da sempre Selvaggia Roma non ha peli sulla lingua. Negli ultimi giorni così l’influencer ha parlato spesso di Tommaso Eletti, affermando come secondo lei l’ex gieffino sia solo in cerca di notorietà. Quest’ultimo nel mentre, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 ha deciso di replicare a Selvaggia e le ha così inviato dei messaggi su Instagram, chiarendo la sua posizione. Eletti ha dunque nuovamente riconosciuto i suoi errori e ha attaccato la sua ex Valentina Nulli Augusti. A quel punto la Roma ha deciso di pubblicare i messaggi ricevuti, nei quali si legge quanto segue:

Come se non bastasse Selvaggia Roma, dopo aver pubblicato i messaggi ricevuti da Tommaso Eletti, ha aggiunto:

“Amore della zia, mi dispiace tantissimo se ti sei sentito attaccato. Non è che sospetto che tu fossi in cerca di notorietà, ne sono assolutamente certa. Quanto a Valentina, per quanto io possa non avere apprezzato i suoi interventi, penso che non possa essere uscita da Temptation peggio di come sei uscito tu. Hai predicato da moralista e hai agito da playboy di cartone, tradendola davanti a tutta Italia indegnamente. Poi dici che lei non ti ha mai amato. Ma io lo spero per lei, glielo auguro. […] In quanto al fatto che in casa ti danno tutti ragione…questo non mi stupisce. Anche perché ho visto raramente che sono dalla parte giusta”.