Chi è Tommaso Eletti? Età, biografia e Instagram

Scopriamo cosa sappiamo di Tommaso Eletti, dall’età, alla partecipazione a Temptation Island, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Tommaso Eletti

Nome e Cognome: Tommaso Eletti

Data di nascita: 1999

Luogo di Nascita: Roma

Età: 21 anni

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: Tommaso è attualmente single

Figli: Tommaso non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @tommy_eletti

Tommaso Eletti età, altezza e biografia

Scopriamo cosa sappiamo della biografia di Tommaso Eletti. L’ex protagonista di Temptation Island nasce nel 1999 a Roma. La sua età è dunque di 21 anni. Non sappiamo tuttavia quale sia la sua data di nascita esatta. La sua altezza è pari a 180 cm circa, mentre sconosciuta è l’informazione circa il suo peso.

Sappiamo che Tommaso ha origini sia italiane che americane. Dei suoi genitori tuttavia non sappiamo granché. Proprio sua sorella maggiore, di nome Sara, vive a Miami. Attualmente invece lui vive a Roma insieme alla madre. Ha studiato presso la St. Francis International School e nel 2020 si è diplomato.

A oggi studia per diventare istruttore di snowboard, ma tra le sue passioni ci sono anche il wakeboard, il surf e il cliffdive.

Vediamo ora cosa sappiamo della vita privata di Tommaso Eletti.

Vita privata: Tommaso ha una fidanzata?

Della vita privata di Tommaso Eletti non sappiamo granché.

In molti si chiedono se a oggi il concorrente del Grande Fratello Vip 6 abbia una fidanzata. Tuttavia a oggi risulta essere single.

Dopo la fine della relazione con Valentina Nulla Augusti infatti Tommaso non ha ancora ritrovato l’amore.

Ma dove è possibile seguire Eletti sui social e su Instagram? Scopriamolo insieme.

Dove seguire Tommaso Eletti: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Tommaso Eletti sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente il concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha un profilo attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

Su Instagram Tommaso condivide con i fan i momenti più belli della sua vita privata.

Ma vediamo ora cosa è accaduto durante la sua partecipazione a Temptation Island e cosa sappiamo della sua relazione con Valentina Nulli Augusti.

Temptation Island

A giugno 2021 Tommaso Eletti prende parte alla nuova edizione di Temptation Island insieme alla sua fidanzata Valentina Nulli Augusti, di 19 anni più grande. I due, insieme da quasi due anni, hanno deciso di partecipare al reality per via della troppa gelosia di lui, diventata ormai un enorme problema. Una volta all’interno del villaggio, Tommaso è andato su tutte le furie dopo aver visto alcuni innocenti video della sua fidanzata. A quel punto si è avvicinato alla single Giulia, e a un tratto tra i due è scoppiata la passione. Eletti ha infatti baciato ripetutamente la tentatrice e così Valentina, dopo il tradimento, ha chiesto il falò di confronto anticipato. Nel corso del faccia a faccia la Nulli Augusti ha così lasciato il suo fidanzato, che avrebbe voluto lasciare il programma con lei. Dopo il falò Tommaso si è a lungo sfogato, affermando:

“Io sono contento di quello che ho fatto. Meglio che l’ho capito adesso e non stando con lei e non un anno e mezzo o due ancora e poi la lasciavo più avanti. Questo mi dimostra ancora di più quello che pensavo, ovvero che non gliene frega niente. Dopo quello che hai visto. doveva stare a piangere, nemmeno una lacrima le è caduta dopo quello che ha visto. Io ho pianto due giorni come un bambino e lei sta così. Mi sento liberato. Sono contento di aver capito adesso che forse non è lei la donna della mia vita, perché sennò non mi sarei comportato così con Giulia. Se fossi stato veramente innamorato questa cosa non sarebbe mai successa. Si vede che io mi sono sentito distaccato da lei a tal punto da fare ciò che ho fatto”.

Dopo la fine di Temptation Island tuttavia Tommaso Eletti ha capito di essere ancora innamorato di Valentina Nulla Augusti e ha fatto il possibile per riconquistarla. Quest’ultima tuttavia non ne ha voluto sapere e ha così voltato pagina una volta per tutte, dimenticando il suo ex fidanzato.

Tommaso nel mentre ha cercato di non pensare più a Valentina, e quando per lui è arrivata una grande opportunità lavorativa non ci ha pensato due volte. Eletti infatti sarà nel cast del Grande Fratello Vip 6! Scopriamo cosa sappiamo in merito alla sua partecipazione al reality più spiato d’Italia.

Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6

Ad agosto 2021 Davide Maggio ha lanciato una bomba su Tommaso Eletti. Secondo il noto portale infatti l’ex volto di Temptation Island sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 in qualità di concorrente, e naturalmente il rumor ha fatto il giro del web. Questo quanto riportato dal sito:

“Avete capito bene: il “toy boy” di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che tra i “vipponi” che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso”.

Per settimane così si non si è parlato altro sui social, fino a quando a settembre 2021 non è arrivata la conferma ufficiale: Tommaso Eletti sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 6. La nuova edizione del reality di Canale 5 partirà lunedì 13 settembre e ancora una volta alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini. Nel mentre Valentina Nulli Augusti ha già detto la sua, e non è escluso che l’ex volto di Temptation Island possa arrivare in casa per avere un confronto con Tommaso.

Ma chi sono gli altri concorrenti che quest’anno varcheranno la porta rossa del Grande Fratello Vip 6? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Oltre a Tommaso Eletti quest’anno a partecipare al Grande Fratello Vip 6 ci sono:

Per quanto riguarda gli uomini, invece, nel cast del Grande Fratello Vip 6 troviamo:

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Manuel Bortuzzo

Nicola Pisu

Gianmaria Antinolfi

Samy Youssef

Giucas Casella

Aldo Montano

Scopriamo infine il percorso di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6.

Il percorso di Tommaso al GF Vip

Il percorso di Tommaso Eletti nella casa del Grande Fratello Vip 6 inizia ufficialmente lunedì 13 settembre 2021. Ma come accadrà e come si relazionerà l’ex volto di Temptation Island nella casa più spiata d’Italia? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.