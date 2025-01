Senza Cri si è messa a piangere subito dopo la sua esibizione ad Amici 24 perché molto emozionata dopo due settimane passate con la febbre senza la possibilità di entrare in studio.

Le lacrime di Senza Cri

Senza Cri è finalmente tornata in studio dopo due settimane a letto con la febbre a 39 gradi. La cantante ha potuto esibirsi sulle note del proprio inedito ma in un primo momento ha voluto chiedere scusa a Maria De Filippi e alla produzione per come si è comportata.

L’allieva ha svelato di “aver dato di matto” ma la conduttrice l’ha tranquillizzata: “Abbiamo avuto tutti la tua età, capiamo che a volte si può perdere la testa. Non preoccuparti“. A questo punto, quindi, ha cantato dopo aver bevuto un sorso d’acqua.

Il pubblico l’ha applaudita fin da subito e alla fine della performance è scoppiato in un boato di applausi e di grida di gioia. Senza Cri ha iniziato a piangere e si è seduta per terra in preda alle lacrime. Maria De Filippi le si è avvicinata e le ha detto di prendersi il suo tempo.

Un momento molto commovente, che ha toccato il cuore di tantissimi fan del programma e della cantante stessa. Chissà come se la caverà prossimamente e se riuscirà ad arrivare alla fase del Serale. Cosa accadrà? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime puntate. Voi che cosa vi aspettate?