Maria De Filippi è stata coinvolta in un divertente ballo improvvisato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ecco tutto quello che è successo in puntata ad Amici 24.

Il siparietto con Maria De Filippi

Alla fine della gara di ballo e di canto, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno scoperto che i loro pupilli si trovavano in cima alla classifica. Maria De Filippi li ha invitati a festeggiare facendo un balletto e così hanno fatto senza farselo ripetere due volte!

I due professori si sono messi al centro dello studio e quando la musica è partiti hanno cominciato a scatenarsi come se non ci fosse un domani. Ma non è finita qui perché hanno voluto coinvolgere anche Maria De Filippi in questo attimo di festa e la conduttrice è stata più che felice di prenderne parte.

Non si è alzata dal suo posto, come vediamo dal video qui sotto, ma ha ballato da seduta scuotendo le spalle a tempo di musica con la Celentano. Il pubblico sui social è letteralmente impazzito per la scena che si è parata davanti ai loro occhi.

MARIA E LE CELE CHE BALLANO ITALODISCO 😭😭😭 #Amici24 pic.twitter.com/MRKe63Ingw — trashtvstellare (@tvstellare) January 26, 2025

Come se non bastasse Rudy Zerbi si è seduto accanto a loro compiendo gli stessi movimenti, poi si è alzato e ha coinvolto anche due ragazze del pubblico. Nonostante l’imbarazzo, anche loro si sono mosse sulla pista da ballo, tornando poi a sedersi venendo ringraziate da Maria De Filippi.