La separazione tra Bonolis e Bruganelli diventa legale: “Pone fine ufficialmente al loro matrimonio”

Gossip

Nicolò Figini | 19 Giugno 2024

In queste ultime ore si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale la separazione tra Paolo Bonolis e l’ex moglie Sonia Bruganelli starebbe per diventare legale.

La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Da diverso tempo tutta Italia è a conoscenza del fatto che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono separati. Lo stesso conduttore, durante un recente episodio del podcast BSMT di cui è stato ospite, ha parlato del rapporto di coppia e ha affermato che a volte è meglio interrompere una storia prima che diventi una ‘bugia‘:

“Il divorzio è figlio di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle? […] Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda.

[…] Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli“.

Pur mantenendo un buon rapporto, quindi, il settimanale Chi rivela che a fine mese la separazione diventerà legale a tutti gli effetti. “Una separazione consensuale che pone fine ufficialmente al loro matrimonio, ma non certo al loro affetto“, si legge tra le pagine della rivista. Dopo più di 25 anni insieme infatti Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno deciso di prendere strade diverse perché probabilmente hanno ritenuto meglio così per tutta la famiglia.

Che il rispetto e l’affetto tra loro persista è provato anche dal fatto che Sonia era presente ai festeggiamenti per il sessantatreesimo compleanno dell’ex compagno. La Bruganelli ha scattato alcune foto e ha dedicato i suoi auguri al conduttore e anche al figlio, che ha condiviso la festa con il padre.