Enrico Papi paparazzato mentre bacia una donna (che non è sua moglie): lei è un’ex Miss Italia

Gossip

Nicolò Figini | 19 Giugno 2024

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto relative a una vacanza che Enrico Papi pare abbia fatto in compagnia dell’ex Miss Italia Claudia Motta. Ecco tutti i dettagli.

La vacanza di Enrico Papi con Claudia Motta

Enrico Papi ha ottenuto uno spazio all’interno dell’ultimo numero del settimanale Chi in quanto è stato paparazzato in vacanza con l’ex Miss Italia Claudia Motta. Come sappiamo il conduttore è sposato da molti anni con Raffaella Schifino e nel corso di una vecchia intervista con il magazine, come riporta anche il sito Il Gazzettino, aveva parlato del rapporto di coppia e di cosa pensasse dei tradimenti:

“Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. […] Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall’entità del tradimento stesso.

Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. […] Non siamo una coppia libertina ma non regna l’ipocrisia tra noi. Nessuno è proprietario dell’altro”.

E proprio il settimanale Chi ha beccato Enrico Papi insieme a Claudia Motta mentre si lasciavano andare a dei baci in acqua. Stando alla rivista i due si sarebbero conosciuti nel corso della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, dove lei era concorrente e lui opinionista.

Il magazine aggiunge che i due avrebbero soggiornato in quella che sarebbe stata la stessa casa che Enrico era solito affittare per soggiornare con la moglie. Al momento non sappiamo che cosa stia succedendo nella vita di Papi, in quanto potrebbe trattarsi solo di un’espressione della libertà della coppia.

Per saperne di più dovremo attendere che siano i diretti interessati a parlare e nel frattempo noi continueremo ad aggiornarvi con tutti i dettagli del caso. Noi di Novella 2000 ci rendiamo disponibili per qualsiasi chiarimento o eventuale smentita.