Serena Enardu si scaglia contro Miriana Trevisan: entrambe sono ex di Pago (VIDEO)

1 Serena Enardu contro Miriana Trevisan

Sui suoi canali social Serena Enardu ha voluto commentare le vicende di Alex Belli e Delia Duran che stiamo vedendo al Grande Fratello Vip 6. All’ex di Uomini e donne e Temptation Island non piace molto il comportamento dell’attore, ma soprattutto ha avuto da ridire sulle parole di Miriana Trevisan.

I due concorrenti del reality, infatti, hanno parlato molto di tutta questa vicenda. Alex si è confidato con Miriana riguardo i suoi problemi con la moglie. E lei gli ha fatto capire varie cose. Nel parlare, la Trevisan ha anche ipotizzato che il GF potrebbe anche arrivare a far entrare Delia nella casa come concorrente, proprio come era successo un paio di edizioni fa con Pago e Serena.

Se ricordate, infatti, Pago era diventato concorrente del reality dopo la fine della storia con la Enardu dopo Temptaion Island, anche se si continuava a parlarne. E proprio Serena venne fatta entrare nella casa e diventò concorrente. Di tutta la vicenda Miriana ne parlò spesso nei salotti di Barbara D’Urso essendo l’ex moglie di Pago, madre di suo figlio e in generale molto legata a lui perché i due sono rimasti in buonissimi rapporti.

Ecco, nel parlare con Alex Belli e consigliandogli come agire, Miriana Trevisan ha detto che se non risolvono la questione, potrebbero far entrare Delia nella casa e a quel punto potrebbero crearsi delle dinamiche poco piacevoli. E lui potrebbe ritrovarsi ad essere eliminato dal gioco per antipatia da parte degli altri, proprio come era successo a Pago dopo l’entrata della Enardu. Ed è proprio su questo che Serena è intervenuta, arrivando anche a dire che Miriana sarebbe al Grande Fratello Vip grazie a lei, poiché si era intromessa nella sua storia. Queste le sue parole e il video:

“Ragazzi vi prego, togliamoci le fette di prosciutto dagli occhi. E sappiate che certe persone dentro la casa del Grande Fratello non sarebbero mai entrate, se non ne fossero entrare altre. La dinamica di Serena e Pago era la dinamica di Serena e Pago. Pago è entrato nella casa del Grande Fratello per una dinamica di coppia, Alex Belli idem. E Miriana… Miriana perché sei entrata dentro la casa del Grande Fratello? Perché ti sei fatta i c***i miei! Quindi diciamo che grazie a Serena, grazie a Delia, grazie a qualcun altro si parla anche di voi.”

Oggi scopriamo che Miriana Trevisan è entrata al GF perché si è fatta i cazzi di Serena Enardu, aspettate che rido #gfvip pic.twitter.com/62fiFU0fXe — Hey, Gio’s speaking ☎️ (@GioCellRed) November 16, 2021

Il pubblico adesso si aspetta che possa esserci presto un confronto tra le due donne.

