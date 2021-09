1 Flirt tra Serena Enardu e Jorge Lorenzo?

In queste ultime ore si è tornato a parlare della vita privata di Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo la rottura con Pago ha deciso di voltare pagina e dare il via a un nuovo inizio, dedicandosi a pieno a sé e a suo figlio Tommaso. Più volte lei e il cantante sardo hanno tentato in tutti i modi possibili di sistemare le cose, ma con scarsi risultati. Vuoi per differenze caratteriali o altri, non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Adesso il nome dell’influencer torna a essere motivo di chiacchiere sui siti di gossip e non solo, poiché accostato a un famoso motociclista.

Alcuni utenti del web hanno segnalato a Deianira Marzano delle storie Instagram di Serena Enardu, notando qualcosa di sospetto. Dalle foto, infatti, hanno notato delle cose che riconducessero a un presunto nuovo fidanzato. Gli scatti infatti sono identici a quelli postati dal pilota di Moto GP, Jorge Lorenzo. L’opinionista ha condiviso il rumor, pubblicando alcuni indizi a riguardo, senza darne ovviamente conferma. Come potete vedere dalla prima immagine si vedono entrambi con il medesimo drink. Serena e Jorge, secondo i ben informati (come spiegato in seguito anche dalla Enardu) hanno trascorso le vacanze nel medesimo resort. La Marzano ha così commentato: “Possibile nuova coppia?”, condividendo poi alcuni messaggi, come quello che vedete, da parte di svariati follower.

In modo più che tempestivo, però, la stessa Deianira ha postato la smentita da parte di Serena Enardu, sottolineando: “Smentita di Serena Enardu, anche se comunque nessuno lo aveva dato per certo!”, ha scritto la Marzano.

Segnalazioni su Serena Enardu – profilo di Deianira Marzano

E proprio Serena Enardu ha voluto spendere due parola a proposito di queste voci che la vedrebbero vicina a Jorge Lorenzo. Andiamo dunque a vedere come ha deciso di rispondere su Instagram. Continua…