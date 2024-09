Prima notte nello stesso letto per Shaila e Javier. Ma questa mattina la ballerina ha fatto una scenata all’ex volto di Uomini e donne. Cosa è successo? Vediamo il video della litigata e vi spieghiamo come sono andate le cose tra loro.

Notte insieme per Shaila e Javier ma poi lei lo rimprovera

Dopo pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, nella Casa è nata la prima coppia e si tratta di Shaila e Javier. Se in molti pensavano che ci fosse affinità amorosa tra lei e Lorenzo, in realtà la ballerina lo considera solo un amico. Mentre è scattato il bacio proprio con l’ex volto di Uomini e donne e Temptation Island.

La loro relazione sta andando avanti sembra tranquillamente, ma questa mattina i due hanno avuto una breve discussione. Cosa è successo? Stanotte Shaila e Javier hanno dormito insieme. Secondo quello che si apprende, lui a un certo punto sarebbe andato nel letto di lei a dormire. E lei lo avrebbe fatto restare per tutta la notte.

Questa mattina qualcosa però non è andato perché i due hanno discusso. O meglio, lei ha riproverato lui per aver passato la notte nel suo letto dicendogli che si trova in imbarazzo al momento in una situazione del genere. Quindi c’è stato questo battibecco come si può vedere e sentire nel video qui sotto:

prima ci passi tt la notte e poi al mattina fai la SCENEGGIATA ???? #grandefratello #shavier pic.twitter.com/Vfh4TqRK4y — Sara (@Sarah14385) September 28, 2024

La scena ha portato ad aclune polemiche sui social. Infatti c’è chi accusa apertamente Shaila Gatta scrivendo che se davvero viveva tutto con imbarazzo poteva dirlo subito e non far restare Javier tutta la notte per poi fare una scenata. Altri invece difendono la ballerina rivelando che lei si sarebbe arrabbiata perché sarebbe venuta a sapere che Javier non è andato nel suo letto di sua spontanea volontà, ma su suggerimento di altri.