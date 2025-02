Durante il loro confronto, Iago Garcia ha accusato Shaila Gatta di avere atteggiamenti volgari. Quando la ballerina ha chiesto un parere ad Alfonso Signorini è arrivata la risposta epica del conduttore.

La risposta epica di Signorini a Shaila Gatta

Chi segue il Grande Fratello ormai lo sa: tra Shaila Gatta e Iago Garcia non corre buon sangue. Da quando l’attore spagnolo ha fatto ritorno in gioco infatti le tensioni tra i due sono aumentate e solo negli ultimi giorni tra loro ci sono stati ripetuti scontri. Ieri sera dunque, nel corso della nuova diretta del reality show, Shaila e Iago hanno avuto modo di avere un ennesimo faccia a faccia in studio, durante il quale però i toni si sono ben presto scaldati.

Proprio Garcia ha accusato la Gatta di assumere spesso dei comportamenti che possono risultare volgari e a quel punto è scoppiato il caos. Anche la stessa casa si è divisa e mentre c’è chi si è trovato d’accordo con le dichiarazioni dell’attore, tanti altri hanno preso le parti dell’ex Velina di Striscia La Notizia. Ma non è finita qui.

Al momento dei saluti Shaila Gatta si è avvicinata ad Alfonso Signorini per abbracciarlo e tra i due c’è stato un breve scambio di battute. Poco dopo il conduttore ha così rivelato tra le risate generali: “Vi devo dire che mi sento un po’ in colpa. La povera Shaila è venuta a salutami e mi fa: ‘ma sono volgare io?’. E io le ho detto di sì. Spero non ci ria rimasta male”.

“shaila è venuta vicino a me e mi ha detto ma sono volgare io? e io le ho detto di si” MI SENTO MALISSIMO IL PELATO NON LA SOPPORTA PER NIENTE LO ADORO GIURO #GrandeFratello pic.twitter.com/QSmE2KXVq0 — Suavefiore🌺 (@suavefiore) February 3, 2025

La battuta di Signorini non è ovviamente passata inosservata e ha fatto divertite tutto il pubblico e le due opinioniste. Tra Shaila e Iago nel mentre non c’è stato alcun tipo di chiarimento, almeno per il momento, e il pubblico si chiede già cosa accadrà tra i due nei giorni a venire.