Iago Garcia accolto con un boato in studio dal pubblico e Alfonso Signorini lancia una stoccata a Shaila Gatta

Ieri sera Iago Garcia e Shaila Gatta sono arrivati nello studio del Grande Fratello per un confronto. L’attore a quel punto è stato accolto con un boato e non è mancata la reazione della ballerina. Ad arrivare è stata anche la stoccata di Alfonso Signorini.

Ovazione per Iago Garcia in studio

Negli ultimi giorni, come chi segue il Grande Fratello sa bene, ci sono stati ripetuti scontri tra Iago Garcia e Shaila Gatta, che sembrerebbero essere ai ferri corti. Ieri sera così, nel corso della nuova puntata del reality show di Canale 5, tra i due c’è stato un nuovo faccia a faccia, che è avvenuto in studio. A quel punto però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato tutti sorpresi.

Quando l’attore spagnolo ha fatto il suo ingresso, il pubblico è letteralmente esploso in un boato. Iago è stato dunque accolto con una grandissima ovazione, segno dunque che a oggi è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del reality. Ai più ovviamente non è sfuggita la reazione di Shaila, che è apparsa stupita nel vedere il calore che il pubblico ha inviato al suo antagonista. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti a prendere parola è stato lo stesso Alfonso Signorini, che ha lanciato una frecciatina alla Gatta affermando: “Non ho mica visto tutta questa accoglienza per te. Il tuo nome non l’ha detto nessuno”. La battutina ha fatto sorridere il web e poco dopo è partito il confronto tra Iago Garcia e Shaila. Qualche secondo dopo ad aggiungersi sono stati anche Lorenzo Spolverato e Javier Martinez e tra i quattro gieffini c’è stato un acceso confronto.

I concorrenti tuttavia non hanno raggiunto una tregua e a oggi tra loro le tensioni sono ancora alle stelle. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.