Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, Shaila Gatta ha deciso di chiudere le conoscenze sia con Javier Martinez che con Lorenzo Spolverato. Come se non bastasse l’ex Velina ha iniziato a parlare di un altro uomo, attirando l’attenzione del web.

La confessione di Shaila Gatta

Senza dubbio Shaila Gatta è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello. Fin dai primi giorni di gioco infatti l’ex Velina di Striscia La Notizia è finita al centro dell’attenzione mediatica per via dell’avvicinamento a Lorenzo Spolverato. Tuttavia il modello si è ritrovato conteso tra la gieffina ed Helena Prestes e così di recente la Gatta ha deciso di chiudere con lui. Ma non è finita qui. Poco dopo Shaila si è legata a Javier Martinez, facendo intendere di volerlo conoscere meglio. La frequentazione è però durata una manciata di ore, fino a quando l’ex Velina ha ammesso di non aver sentito scattare la scintilla.

Nelle ultime ore come se non bastasse, dopo aver chiuso con Lorenzo e Javier, Shaila Gatta mentre si confidava con Maria Vittoria e Amanda ha parlato a sorpresa di un altro uomo, che tuttavia non è nella casa del Grande Fratello. La gieffina ha infatti fatto il nome di un suo ex fidanzato, di nome Sasà. A quel punto Shaila, tra lo stupore generale, ha affermato:

“Mamma mia che bomba. Sasà se lo vedi svieni. È alto quanto una porta e ha questi addominali… Cosa fa? Gioca a calcio. Poi ha anche un’azienda, fa i limoncelli. Ha questi occhioni verdi, è buono. Stavo davvero bene con lui”.

Ma scusate, se Shaila parla cosi di ''Sasà'', perchè lo ha lasciato?🤣

Ah già, non è vero che è single.😏#GrandeFratello pic.twitter.com/GRPTJypGFj — Violett926 (@violett926) October 8, 2024

Pare dunque che Shaila Gatta abbia dimenticato sia Lorenzo Spolverato che Javier Martinez. Ma le conoscenze con i due gieffini saranno davvero giunte al termine? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni nella casa del Grande Fratello.