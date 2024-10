Nella tarda serata di ieri c’è stato un vero e proprio cambio di rotta per Shaila Gatta. In chiacchiera con le sue compagne, dopo un momento di crisi, ha ammesso: “Non mi piace Javier, attratta da Lorenzo”. Insomma è il caso di dire che è durata quanto una “Gatta” in tangenziale!

Shaila Gatta cambia idea: “Javier non mi piace”

Nuove dinamiche nel reality show. Quello che sembrava essere (addirittura) un quadrilatero nella Casa del Grande Fratello sembra essersi sgonfiato piuttosto velocemente nel giro di pochi giorni. Dopo due settimane in cui si è divisa tra Javier Martínez e Lorenzo Spolverato (a lui si è avvicinata anche Helena Prestes), Shaila Gatta ha fatto la sua scelta.

Giovedì in puntata ha ammesso di aver fatto la sua scelta e di voler approfondire la conoscenza con Javier. Ma presto detto! Le cose sembrano essersi involute piuttosto velocemente e la conoscenza con il pallavolista sembra essere già sfumata. Ieri notte Shaila Gatta ha confidato, in chiacchiera con le Non è la Rai (e non solo):

“Non mi piace, zero. Adesso come ne esco? Forse la persona giusta deve ancora trovarmi, io spero che mi trovi”, ha detto l’ex velina di Striscia la Notizia. Al contempo Shaila Gatta ha dichiarato di riuscire a trovare la persona giusta perché ha tanta voglia di vivere delle emozioni belle e lasciarsi andare con qualcuno, anche se è una persona molto esigente.

Ha detto di meritare una persona che non scappi via e le dia il giusto valore, un ragazzo che sappia restare anche quando si fa tutto più complesso: “Javier non mi fa scattare quella roba lì. Io e lui non siamo compatibili. Non abbiamo lo stesso modo… non siamo le persone giuste l’una per l’altro. Io non percepisco intesa. Magari in casa entra l’uomo della mia vita“.

Shaila “Non mi piace, 0…. ma come me ne esco?” 🥶



Ilaria: eh si vede… eh lo farai intelligentemente… 🥶🥶🥶🥶 #grandefratello pic.twitter.com/8xigBcrko9 — mary ✨ (@american2494) October 6, 2024

Ecco qui un altro discorso fatto da Shaila Gatta sui suoi dubbi…

GF, l’ammissione di Shaila: “Sono attratta da Lorenzo”

In stanza da letto poi Shaila Gatta ha confidato di essere ancora attratta da Lorenzo Spolverato. Peccato però che anche con lui ci siano delle cose che non apprezza nei modi di fare con Helena:

“Sono attratta da Lorenzo, a me mi piace, ma non posso. Ha sbagliato anche lui, ormai la situazione è andata. Anche con Lollo c’è una situazione dove non si può tornare indietro, ma che facciamo i giochetti…”, ha precisato.

E ancora Shaila Gatta ha aggiunto: “Sono una donna su certe cose non posso far finta di niente. Indietro non ci torno perché non me la sento. Ha fatto cose che da donna mi hanno disturbata. Lui mi fa gli sguardi ma fa il pollo con un’altra anche se dentro sente altre cose. Lui fa il provolone“

Non allarmatevi, questa è solo la seconda fase dello script.😆

Shaila: Sono attratta da Lorenzo, a me mi piace, ma non posso. Ha sbagliato anche lui, ormai la situazione è andata cosi#GrandeFratello pic.twitter.com/gbMF4lc6J2 — Violett926 (@violett926) October 6, 2024

Quindi Shaila Gatta ha deciso di voltare pagina?