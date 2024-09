Tra i concorrenti del Grande Fratello troviamo anche Shaila Gatta che i fan un po’ più grandicelli ricorderanno bene nella scuola di Amici. L’ex velina di Striscia La Notizia stava parlando proprio della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Ma ad un certo punto la regia del reality ha censurato le sue parole. Ecco cosa è successo.

Censura per Shaila Gatta al GF mentre parla di Amici

Una delle concorrenti che sono entrate nella Casa del Grande Fratello subito nella prima puntata (quella del 16 settembre) è Shaila Gatta. Diventata famosa per essere una delle veline che sono rimaste più al lungo sul bancone di Striscia La Notizia, ha avuto esperienze anche in altri programmi come ad esempio Ciao Darwin.

Ma l’inizio della sua carriera come ballerina è avvenuto con il talent show Amici. Ha infatti fatto parte della scuola nella quattordicesima edizione (quella vinta dai The Kolors). E questa esperienza le ha permesso poi di entrare nel corpo di ballo di tantissimi programmi televisivi.

Proprio del suo percorso ad Amici, Shaila Gatta ne ha parlato oggi nella Casa del Grande Fratello con altri concorrenti. La ballerina stava dicendo che aveva fatto il talent di Maria De Filippi e lì la situazione era come il GF. Infatti erano chiusi in questa grande casa con le telecamere. Però i ragazzi a certi orari uscivano per andare a fare le prove che fossero di canto o di ballo. Insomma, il funzionamento di Amici lo conosciamo bene.

Ma, come si vede anche nel video qui sotto, dopo queste parole la regia del Grande Fratello ha staccato il microfono di Shaila e non si è più sentito che cose stesse raccontando della sua esperienza nel programma.

Non è ben chiaro perché la regia del reality abbia censurato le parole della ballerina. Per quello che abbiamo sentito, stava raccontato cose che si conoscono bene riguardo il talent. Forse avevano paura che potesse rivelare qualche “segreto” del dietro le quinte che non va raccontato?