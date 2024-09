Pare esserci un dissing in corso tra Tony Effe e Fedez (e potrebbero essere coinvolte anche altre persone). A farlo pensare sono delle storie Instagram che i due rapper hanno postato a distanza di alcune ore l’una dall’altra e che hanno tutta l’aria di essere un attaco e una risposta. Ma vediamo cosa sta accadendo.

Guerra in corso tra Tony Effe e Fedez? Cosa sta succedendo

Lo scontro a distanza e la poca simpatia tra Tony Effe e Fedez pare che stia continuando. Sì perché nelle ultime ore sono apparse nelle loro rispettive storie Instagram alcune frasi che sembrano collegate e che appaiono come una la risposta all’altra.

In pratica ieri Tony Effe ha scritto nelle storie Instagram: “Non svegliare mai il cane che dorme”. Seguito dalle emoji di un diavoletto e il tutto su sfondo nero. Nessun nome, nessun riferimento a qualcuno in particolare, ma si è capito che il messaggio era indirizzato a qualcuno. E quel qualcuno potrebbe essere Fedez (o magari lui ha semplicemente deciso di prendere in giro il collega).

Infatti nelle storie Instagram di Fedez è apparsa la foto scattata a quella che sembra una cabina elettrica dipinta come un dolce cagnolino e la scritta: “Non svegliate il cane che dorme che è un casino poi”. Subito la mente è andata, come dicevamo, alla storia di Tony Effe.

Che cosa sta succedendo quindi? Come sappiamo i due da qualche mese non vanno d’accordo. Dovevano fare una canzone insieme, ma Tony ha rifiutato perché aveva già preso accordi con Gaia. Poi ci sono state voci di un litigio dovuto alla gelosia, ma la verità non è mai stata chiara. Fatto sta che i due, da essere amici, hanno smesso anche di seguirsi sui social.

Ma non finisce qui perché in questo dissing tra Tony Effe e Fedez potrebbero esserci altre persone coinvolte. In pratica anche Nicky Savage (rappere col quale Fedez ha fatto di recente un brano) ha pubblicato una storia, che fa venire i dubbi, proprio un’ora dopo quella di Tony. Lui ha infatti pubblicato un paio di ciabatte e ha scritto: “Perfette per schiacciare rapper scarsi”. A questo aggiungiamo una storia della findanzata di Nicky che invece ha scritto: “La verità viene sempre a galla”.

Cosa sta realmente accadendo al momento non è dato saperlo, sicuramente si capisce che non scorre buon sangue. Qualcuno, invece, spera che tutto questo sia il preannuncio di una pace fatta e quindi l’arrivo molto presto di una collaborazione. Ma forse chi pensa questo spera in qualcosa che non potrà succedere almeno non nel breve periodo.