Cosa succederà nella terza puntata di Temptation Island? Scopriamo le anticipazioni in vista del nuovo appuntamento in programma martedì 24 settembre, sempre su Canale 5.

Anticipazioni Temptation Island terza puntata 24 settembre

Dopo la seconda puntata in tanti si stanno già chiedendo quali sono le anticipazioni di Temptation Island in vista della terza puntata del 24 settembre.

Ebbene prima di scoprirlo vi ricordiamo che durante il secondo appuntamento abbiamo scoperto il destino delle coppie e la scelta di Antonio dopo la richiesta di falò di confronto da parte di Titty. Ma non solo, perché è stato approfondito anche il percorso delle altre coppie della trasmissione, che hanno scoperto i video di fidanzati e fidanzate.

Per esempio Diandra ha visto il suo fidanzato Valerio approcciarsi alla single e sono state approfondite anche le storie di Mirco e Giulia, di Michele e Millie, così come di Sara e Fabio.

Ma cosa succederà nella terza puntata? Secondo le anticipazioni…

(IN AGGIORNAMENTO)

Le coppie di Temptation 2024

Vi rinfreschiamo la memoria e vi riproponiamo chi sono le coppie di questa edizione di Temptation Island 2024: Diandra e Valerio; Titty e Antonio; Mirco e Giulia; Anna e Alfred; Sara e Fabio; Alfonso e Federica e Michele e Millie.

Loro dovranno fare attenzione poiché saranno messi alla prova da tentatori e tentatrici.

A Temptation Island chi è il conduttore? A condurre questa edizione è Filippo Bisciglia. Lui è la voce narrante pronta a guidare le coppie all’interno del percorso televisivo.

Quando va in onda Temptation e quante puntate sono

In TV quando va in onda Temptation Island e quante puntate sono. In totale dovrebbero essere sei gli appuntamenti, mentre se succederà come per la precedente edizione, scopriremo il destino delle coppie direttamente sul sito di Witty TV.

Temptation Island quando va in onda? La trasmissione con alla guida Filippo Bisciglia è in programma il martedì in prima serata su Canale 5.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Ovviamente è bene ricordare anche dove vedere Temptation Island 2024 sia in TV che in streaming. Come detto il programma si può seguire tutti i martedì su Canale 5, ma anche su Mediaset Infinity o Witty TV.

Le piattaforme citate mettono a disposizione sia sito che app, dove dopo accesso o iscrizione dà la possibilità di poter vedere la puntata in diretta o recuperare i momenti preferiti.

Vi aspettiamo per le prossime anticipazioni di Temptation Island.