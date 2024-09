Proseguono le puntate di Endless Love e la trama diventa via via sempre più avvincente e con risvolti inaspettati. Conosciamo quindi le anticipazioni in vista dell’episodio di mercoledì 18 settembre.

Anticipazioni Endless Love 18 settembre

Ci eravamo lasciati con l’accordo tra Nihan e Kemal (QUI per recuperare le anticipazioni), ma cosa succede nella prossima puntata di Endless Love? Andiamo a leggere le anticipazioni:

Galip confessa ad Asu di voler togliere tutto a Emir, perché ha paura che l’ossessione di suo figlio per Nihan lo spinga ad accettare qualsiasi desiderio da parte della pittrice. Specialmente a livello economico.

Per questo, in maniera del tutto inaspettata, Galip offre a sua figlia Asu le quote dell’azienda detenute da Emir. La giovane accetta subito la proposta, ma poco dopo dà appuntamento a suo fratello.

Durante il loro incontro Asu spiffera tutte le macchinazioni del padre. Per quanto Emir sia sconvolto dalla notizia, lei lo tranquillizza. Lei ha accettato questo dono, ma non che lui abbia “venduto” senza ripensamenti uno dei suoi figli.

Quando va in onda

Quali sono gli appuntamenti con Endless Love? Quando va in onda nello specifico? Facciamo il punto della situazione.

La serie turca va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, con orario di inizio alle 14:10, poco dopo Beautiful. Questo venerdì sera è atteso un nuovo episodio a partire dalle 21:30 circa.

E nel fine settimana? Anche questo weekend Endless Love ha un appuntamento imperdibile alle 14:45 sia il sabato che la domenica.

C’è modo di vedere il serial in replica? Certo che sì! Dal lunedì al venerdì alle 19:05 su La5 è prevista una doppia puntata.

Quanti episodi ha Endless Love

Capito episodi: quanti sono e quante stagioni ci sono nella serie Endless Love? Parlando di numeri la serie ha due stagioni da 35 e 39 episodi. Questo se ci soffermassimo sulla programmazione originale in Turchia.

In Italia non è esattamente così. Questo perché ci ritroviamo ad avere degli episodi più corti e dunque il numero delle puntate è maggiore. La prima stagione nel nostro Paese è stata composta da 178 episodi.

Ora invece è in corso la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love dove vederlo in TV e streaming? Su Canale 5 tutti i giorni sono previsti degli episodi, come citato in precedenza con i vari appuntamenti.

Ma c’è un altro modo per poter seguire la soap opera, ovvero utilizzare lo streaming in italiano mediante il sito o l’app di Mediaset Infinity. La piattaforma, disponibile anche su Smart TV, concede la possibilità di poter vedere la diretta, guardare spezzoni di puntata o rivederle quando più ci aggrada.

A domani con le nuove anticipazioni che ci aiuteranno a capire come finisce Endless Love e quante puntate mancano al finale!